Рупор кремлевской пропаганды: О военном курсе нового правительства Польши

О военном курсе нового правительства Польши.

ВC Польши: расходы и численность будут пересмотрены

15 октября в Польше состоялись выборы, в результате которых «Гражданская коалиция» (ГК) пришла к власти. Сегодня ее представители начали освещать вектор польской политики на ближайшие 4 года.

По мнению «Коалиции», Войско Польское продолжит модернизацию с опорой на собственную промышленность, а объемы закупаемого за рубежом вооружения будут сокращены. Численность войск приведут в соответствие с вызовами. К тому же увеличат сроки службы. Главным союзником остается НАТО. В Польше появятся постоянные американские базы. Стратегическая цель – совместно с Украиной нанести стратегическое поражение России.

Более детально по польским войскам прошелся претендующий на пост министр обороны от «Гражданской коалиции» экс-заместитель министра обороны Польши Чеслав Мрочек, который заявил:

▪️будет восстановлено производство польских САУ «Краб»;

▪️корейское вооружение уйдет на второй план;

▪️300-тысячные войска – это чистая пропаганда;

▪️чтобы приобрести 100 вертолетов, нам требуется 400 пилотов, которых у нас нет;

▪️вертолеты Apache и танки Abrams – слишком дорогие;

▪️войска ТерО переподчинят начальнику генерального штаба;

▪️Польше жизненно важно стратегическое поражение России.

В свою очередь, пресс-секретарь парламентского клуба партии «Левых» Марек Кацпжак озвучил позицию партии:

▪️поставки боеприпасов и военной техники для ВСУ должны продолжаться;

▪️характер присутствия войск НАТО в Польше должен быть постоянным;

▪️польская система ПВО и ПРО будет создана не ранее 2030 года;

▪️за последние годы с военной службы уволились более 35 тыс. человек;

▪️в ВС нездоровые межличностные отношения, абсолютный дефицит всего, нехватка вооружения и техники, тотальные проблемы со снабжением.

Как видим, несмотря на серьезные проблемы в развитии вооруженных сил Польши, новое правительство «Коалиции» в большей части сохранит конфронтационный курс в отношении России и Беларуси, продолжит закупку вооружения и подготовку к агрессии против наших государств.

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