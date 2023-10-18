Скандалы: Наложенный платёж

Михаил Волков хочет покрыть убытки Почты России за счёт покупателей маркетплейсов

Про итогам прошлого года Почта России показала убыток в 27 млрд рублей. Вопрос латания этой финансовой дыры уже вынесен на государственный уровень, к обсуждению присоединились спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава Минцифры Максут Шадаев. Теперь родилась идея: пусть убыточную работу Почты России оплатят граждане, пользующиеся услугами Ozon и Wildberries!

На самом деле у АО «Почта России» есть все возможности для того, чтобы быть успешной компанией. И анализ финансовых результатов это подтверждает. Компания имела прибыль как минимум с 2014 года. В 2020-м – 3,4 млрд, в 2021-м – 1,5 миллиарда. Тем удивительнее выглядит вдруг образовавшаяся за один год финансовая дыра в 27 миллиардов. Произошло это на фоне чехарды в руководстве и разговоров о возможной приватизации компании. Уж не решил ли кто-то напоследок хорошенько подоить корову, перед тем как передать её новому хозяину?

ГЛОНАСС и ковид

Вопрос о приватизации Почты России всплывает уже не один год. Последний раз его весной вбросил в информационную повестку глава ВТБ Андрей Костин. Надо сказать, что подготовительные шаги для возможной приватизации уже сделаны. Ещё в 2019 году Почта России изменила организационный статус: была государственным унитарным предприятием, а стала акционерным обществом. Теперь формально ничего не мешает начать продавать пакеты акций частным инвесторам. Вероятно, чтобы сделать актив привлекательным для вложений, экономику Почты России понемногу оздоравливали. Например, государство перестало субсидировать доставку прессы, на что почтовикам до 2014 года выделялись миллиарды. Было заявлено, что доставка прессы, дескать, убыточное сегодня занятие. Интересно, как же тогда почты Японии и Германии умудряются зарабатывать, доставляя газеты прямо к двери?

Финансовые показатели стали ухудшаться в пору, когда компанией руководил Максим Акимов. Он сидел в кресле гендиректора с февраля 2020 года по декабрь 2022 года. До этого выходец из Калужской области несколько лет работал в аппарате федерального правительства и был заместителем у премьеров Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина, курируя вопросы связи и цифровизации. Возглавив Почту России, Акимов и там взялся за цифровую трансформацию. Самым заметным решением стало оснащение почтового транспорта модулями ГЛОНАСС, обошедшееся в 400 млн рублей. Поставщиком оборудования выступила компания «Меркатор холдинг», специализирующаяся на поставках коммунальной техники. По какому-то совпадению компания «Меркатор» тоже родом из Калуги. Говорят, Максим Акимов контактировал с его руководством ещё в годы, когда был заместителем губернатора Анатолия Артамонова.

Теперь уже трудно сказать, насколько эффективным оказалось руководство Акимова. Возникшие при нём финансовые трудности удобно было списывать на пандемию ковида. Когда же пандемия закончилась, Акимов Почту России покинул. СМИ писали, что по собственному желанию, чтобы иметь больше свободного времени. Что ж, к тому времени он вряд ли очень нуждался в зарплате. Согласно декларациям, доход Максима Акимова в последние годы составлял 8–9 млн рублей, его семье принадлежали два жилых дома, просторная квартира и несколько земельных участков. А в январе 2023 года кто-то даже пустил слух, будто Акимов перебрался в Израиль. Как бы то ни было, с того времени Акимов из публичного поля исчез. А Почта России тем временем перешла под контроль Михаила Волкова.

Скандал за скандалом

В нулевых Волков начинал свою карьеру в Альфа-Банке, затем занимал высокие посты в ВТБ. В 2021 году он стал гендиректором ООО «Спортивная лотерея». И вот здесь есть примечательный момент. Лотерейный бизнес считается суперприбыльным. Организаторами всех лотерей в России являются Минфин или Минспорта, а частные структуры имеют статус оператора. Их позиция на рынке фактически беспроигрышна: печатай билеты за копейки и продавай за сотни рублей. Тем не менее ООО «Спортивная лотерея» с 2019 по 2021 год показывало миллиардные убытки (отчётность за 2022-й пока недоступна). Продолжает ли сейчас Михаил Волков руководить лотерейным оператором, неизвестно – сведения о гендиректоре компании в ЕГРЮЛ скрыты. Это бывает крайне редко, так как директор – публичная фигура и должен подписывать документы от лица компании. Потому обычно в рамках антисанкционной кампании прячут только учредителей. Но не в этот раз.

Возможно, Михаилу Волкову и удалось бы вывести ООО «Спортивная лотерея» в плюс и на деле зарекомендовать себя прекрасным управленцем. Однако совет директоров Почты России этого дожидаться не стал, поставив во главе гигантской компании человека, который не успел навести порядок в ООО с 20 сотрудниками. Результат налицо – убыток в 27 млрд рублей. Причём откуда он взялся, совершенно непонятно, годовой отчёт Почты России на причины такого фиаско свет не проливает. Правда, в нём акцентирована цифра – 12,6 млрд рублей направлено на повышение зарплат сотрудников. Это при том, что из многих регионов приходят вести: почтальоны массово увольняются из-за падения заработков, отделения оказываются под угрозой закрытия из-за нехватки персонала. Создаётся впечатление, что зарплаты были подняты не рядовым сотрудникам, а менеджерам. Впрочем, если так, то ситуация для Почты России не новая.

Ещё в 2017 году Генпрокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по поводу выплаты премий топ-менеджерам Почты России. В частности, 95,4 млн рублей досталось её тогдашнему генеральному директору Дмитрию Страшнову, а 270 млн рублей – его замам. Отмечался разрыв в уровне оплаты и условиях труда топ-менеджмента и сотрудников почтовых отделений: одна только премия Страшнова равнялась 5688 среднемесячным заработным платам его подчинённых. Как бы то ни было, Страшнов или члены совета директоров Почты России наказания избежали. Суд сначала арестовал те самые 95,4 млн рублей, а затем вернул их Страшнову. Обвиняемой по делу о «почтовых бонусах» проходила главный кадровик Минкомсвязи Ирина Лаптева. О его результатах открытой информации нет.

Подготовка к распродаже?

Вопрос о судьбе Почты России в сентябре подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Финансовое положение там очень печальное. Может быть, сделать всё-таки тщательный анализ происходящего?» – сказала она. Вскоре появилось сообщение, что аудит расходов Почты России будет проведён, но вовсе не правоохранителями, а по инициативе совета директоров компании. Впрочем, уже известно, к чему клонит руководство Почты России. В прессу утёк план предложенных мер. Среди них докапитализация компании за счёт государства на 117 млрд рублей, рефинансирование долга на 153,5 млрд из ФНБ, закрытие убыточных отделений, а также самое скандальное предложение – взимание в пользу Почты России платежа с конкурентов-маркетплейсов в размере 0,5% их оборота! Последнюю идею, несколько видоизменённую, уже поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Он предложил отремонтировать 28 тыс. почтовых отделений за счёт взносов маркетплейсов.

Закручивается интрига: то ли маркетплейсы послушно скинутся на почту, то ли продавят свой контроль над отделениями, до которых у госкомпании руки не дошли. Ведь сейчас что происходит: пункты СДЭК, OZON, Яндекс.Маркета, Wildberries открываются по соседству с почтой и вполне успешно работают, платя ещё и аренду за площади. И всем им по отдельности хватает сил! Получается, руководство Почты России будто бы провоцирует то ли приватизацию, то ли распродажу её активов. Картина эта чем-то напоминает 90-е, когда «красные директора» загоняли в долги заводы и фабрики ради того, чтобы распродать их под застройку и на металлолом.

Продолжает ли Михаил Волков руководить лотерейным оператором, неизвестно – сведения о гендиректоре компании в ЕГРЮЛ скрыты. Это бывает крайне редко, так как директор – публичная фигура. Потому обычно в рамках антисанкционной кампании прячут только учредителей. Но не в этот раз.

Справка

Сейчас Почта России не раскрывает персонального состава совета директоров. Согласно последним открытым данным, должности независимых директоров занимали председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и бывший глава Почты России, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. В 2020-м сроком на пять лет членами совета стали вице-премь­ер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, глава Мин­экономразвития РФ Максим Решетников, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, помощник президента РФ Максим Орешкин, а также председатель общественной организации «Профсоюз работников связи России» Анатолий Назейкин. Тогда же в совет директоров вошли два кандидата, представленные Госдумой и Советом Федерации: председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв.



Глеб Майков

Оригинал материала: “Наша Версия”