 

ЛЭТИ разработали гибкое “стекло” из органического полимера для прочных дисплеев

18.10.2023, 14:50, Разное
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Ученые из Ленинградского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) и Государственного Оптического Института им. Вавилова совместно разработали гибкое “стекло” из органического полимера, предназначенное для более прочных и гибких дисплеев в электронике, включая планшеты, мониторы, банкоматы, навигаторы и электронные часы. Эту информацию предоставили “Газете.Ru”.

На данный момент РФ не обладает подобными технологиями, и только несколько компаний за пределами страны занимаются производством подобных материалов. Однако разработка отечественных ученых имеет потенциал для применения в различных видах электроники с экранами и дисплеями. В настоящее время исследователи могут изготавливать пленки, соответствующие размерам смартфонных экранов, и при необходимости масштабировать их на большие размеры.

Каждый дисплей состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции в работе устройства. Обычно, в составе таких “сэндвич-систем” есть электро-управляемый жидкокристаллический (ЖК) слой, который требует наличия поляризатора и анализатора света для эффективной работы.

Поляризаторы ответственны за формирование изображения, регулировку яркости, предотвращение бликов и другие функции. На данный момент большинство поляризационных фильтров производится из неорганических материалов, таких как специальные стекла, которые характеризуются хрупкостью и сравнительно большой толщиной, достигающей 1 см. Именно из-за этих характеристик создание прочных миниатюрных дисплеев становится проблемой. В качестве альтернативы поляризаторы могут быть изготовлены из органических тонких пленок.

Профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ “ЛЭТИ” и начальник отдела “Фотофизики наноструктурированных материалов и устройств” ГОИ им. С. И. Вавилова Наталия Владимировна Каманина поделилась информацией: “Мы получили первые в РФ гибкие тонкопленочные поляризаторы света, модифицированные оксидом графена и имеющие толщину всего 0,1 миллиметра. Прочность (микротвердость) была увеличена в 2 раза по сравнению с чистой полимерной матрицей, которая обычно используется для создания тонкопленочных поляризаторов. Это было достигнуто благодаря оригинальной технологии создания поляризаторов из органических полимеров с учетом модификации оксидом графена и благодаря уникальным свойствам этого материала”.

Исследование материалов показало, что созданные пленки готовы к использованию в качестве поляризационных фильтров для дисплеев любого назначения. В настоящее время исследователи активно ищут потенциальных индустриальных партнеров для дальнейшего внедрения данной технологии.


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