 

Розничные продажи в США сентября превзошли прогнозы аналитиков и могут повлиять на решение ФРС

18.10.2023, 14:50, Разное
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Министерство торговли США опубликовало свежие данные о розничных продажах за сентябрь, и они увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно превысило ожидания аналитиков, которые ожидали роста всего на 0,3%. Этот рост стал шестым месяцем подряд, в котором розничные продажи в США увеличиваются.

Эксперты из Oxford Economics считают, что этот рост может оказать влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно учетной ставки. Рост продаж, превышающий ожидания, может поддерживать инфляцию, что может дать ФРС дополнительное основание для повышения ставки в целях сдерживания инфляции. Майкл Пирс, экономист из Oxford Economics, отмечает, что “экономика входит в четвертый квартал с более высокой динамикой, чем мы ожидали ранее”, и это может означать, что ФРС снова рассмотрит вопрос о повышении ставки.

Эти предположения подтверждаются заявлениями главы ФРС, Джерома Пауэлла, который в сентябре заявил, что они не стремятся к сокращению потребительских расходов и что, хотя рост экономики положителен, это может также потребовать корректировки монетарной политики, чтобы достичь цели ФРС в 2% годовой инфляции.


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