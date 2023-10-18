Кто заменит Александра Васильева в “Модном приговоре”?

Историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев в интервью Национальной Службе Новостей поделился своими мыслями по поводу возвращения шоу “Модный приговор”. Однако Васильева в этот сезон не пригласили, как пишет телеканал “360”.

На протяжении 14 лет Александр Васильев был бессменным ведущим главной модной программы страны. Он с невероятной деликатностью всегда поддерживал героев программы, давал важные рекомендации и рассказывал интересные факты из мира моды. Кажется, что его отсутствие в эфире шоу не представляется возможным. Но это факт: теперь “Модный приговор” будут вести без Александра Васильева.

Как признался ведущий, он очень рад, что шоу возвращается. Главное, чем он гордится – это своим вкладом в популяризацию моды. И, если программа будет идти дальше, значит, как утверждает Васильев, его работа прошла не зря.

По словам Александра Васильева, решение о том, что он больше не принимает участие в программе “обоюдное”. Ведущий отметил, что есть “некоторые обстоятельства”, по которым он не будет больше вести программу. При этом он уточнил, что для любого художника, связанного с миром моды, работа в данной программе является довольно непростым делом. Ведь шоу снимается ежедневно, а для творческих людей, которые привыкли постоянно работать, это может быть препятствием в профессии.

Александр Васильев заявил, что не унывает из-за произошедшего. Теперь у него появилось больше времени, чтобы гастролировать по миру и заниматься любимым делом.