Украинским беженцам скоро придётся самим зарабатывать себе на жизнь в Германии

Беженцы с Украины сразу получают в Германии право на социальное пособие. Теперь эту привилегию для них хотят отменить в соответствии с немецким законодательством, пишет Bild. Министерство труда собирается принять меры, чтобы украинцы заполняли пробелы на рынке труда, а это значит, что вскоре они будут обязаны работать и сами зарабатывать себе на жизнь. Сейчас в Германии трудоустроены лишь 18% украинских беженцев.



AP

Если всё пойдёт так, как того хочет федеральное правительство, то в будущем больше украинских беженцев в Германии будут обязаны работать и зарабатывать свои собственные деньги, пишет немецкий таблоид Bild.

Конкретные планы по этому вопросу должны быть представлены кабинету министров в среду. Сейчас ведётся согласование ряда мер, в том числе с Федеральным агентством по трудоустройству, в ведомстве которого находятся три четверти из 400 центров занятости в стране.

Канцлер Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, по некоторым данным, уже обсудили это во вторник.

План состоит в том, чтобы не делать никаких серьёзных изменений в законодательстве, сосредоточившись только на административных соглашениях. В ближайшее время «большое количество» украинцев в Германии должны завершить языковые и интеграционные курсы. Ответственное за это Федеральное министерство труда заявило: «Мы должны использовать их потенциал». Это означает, что украинцы должны заполнить пробелы на рынке труда, поясняет Bild.

На данный момент только 18% украинских беженцев в возрасте от 18 до 64 лет имеют работу. Такие данные были получены Немецким институтом экономических исследований (DIW). Для сравнения: в Великобритании этот показатель составляет 50%, в Дании — 53%, а в Нидерландах — даже 70%. Таковы результаты исследования, проведённого Фондом Фридриха Эберта.

Более того, из 18% работающих украинцев всего 39% заняты полный рабочий день, 37% — неполный рабочий день и 18% — неполную рабочую неделю. Ещё 7% проходят обучение или стажировку.

По последним данным, на учёте в центрах занятости, занимающихся украинскими беженцами, состоит около 687 тыс. человек, из них около 480 тыс. человек — взрослые трудоспособные люди.

Возможные причины низкого показателя занятости беженцев в Германии издание видит в бюрократии, затрудняющей признание профессиональных квалификаций, языковом барьере и надежде некоторых украинцев на скорое окончание войны, из-за чего они не брались за работу. Однако есть и ещё одна причина: многим украинцам оказалось достаточно социального пособия.

Как поясняет Bild, в Германии люди, покинувшие Украину, сразу же получают право на пособие. Однако «это не безусловный базовый доход», подчёркивает представитель СДПГ по вопросам политики на рынке труда Мартин Роземанн. По его словам, есть обязательства, которые должны выполняться в ответ. Нужно стараться быстрее размещать людей, чаще предлагать языковые курсы в приложении к рабочему процессу, отметил он.

«Беженцы с Украины, впервые приезжающие в Германию, больше не должны напрямую получать пособия. Вместо этого в будущем они должны снова получать пособия в соответствии с Законом о пособиях просителям убежища», — призывает президент Союза немецких муниципалитетов Райнхард Загер.

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