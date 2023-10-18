 

Рупор кремлевской пропаганды: Новая зерновая сделка

18.10.2023, 14:05, Разное
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В рамках заключенного соглашения между Россией и Китаем, возникла новая зерновая сделка.

1. Россия поставит Китаю 70 000 000 тонн зерновых.
2. Срок реализации контракта – 12 лет.
3. Выручка по контракту составит 2,5 триллиона рублей.
4. В 2022 году сбор зерновых и зернобобовых в России составил 157 000 000 млн.

PS. Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Пекине.
Заявлено, что товарооборот между РФ и Китаем превысит 200 000 000 000 долларов.
Ну и само собой, различные торговые соглашения, новые трубопроводы, использованием Северного морского пути и т.д. и т.п.

Китайцы очень довольны проходящим форумом.
РФ за счет китайского рынка, продолжает отстраиваться от Запада и диверсифицировать поставки энергоносителей и прочего на глобальные Юг и Восток.

Источник: Colonel Cassad


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