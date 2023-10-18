Глава Adobe: на создание Photoshop нас вдохновил Иосиф Сталин

В Нью-Йорке завершила работу 20-я международная конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ, в которой приняли участие более ста ведущих программистов и топ-менеджеров крупнейших международных IT-компаний.

Особое внимание аудитории привлёк доклад главы Adobe Шантану Нарайена, который рассказал об истории Photoshop. Оказалось, что на создание популярного графического редактора американских программистов вдохновил лично Иосиф Сталин и его соратники.

– В 1988 году Джон Нолл, будущий автор Photoshop, посещал спецкурс по мировой истории. Там его очень сильно впечатлил эпизод из сталинской России, в которой люди после отставки пропадали с фотографий. Тогда он и решил создать эту программу, – рассказал Нарайена.

Как заявил топ-менеджер IT-гиганта, благодаря «передовому советскому опыту» его компания с 1990 года заработала на графическом редакторе порядка пяти миллиардов долларов. В качестве благодарности Сталину за идею Нарайена пообещал подарить потомкам советского лидера бессрочные лицензии на Photoshop, Premiere и другие продукты Adobe.

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