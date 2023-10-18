 

Собянин: Количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

18.10.2023, 13:30, Новости дня
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В конце сентября на электробусы перевели еще четыре маршрута в трех округах Москвы, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Экологически чистый транспорт вышел на маршруты т74, 762 и 875.

Также электробусы стали курсировать от станции метро “Физтех” до Московского физико-технического института (МФТИ). Маршруту присвоили номер 555.

“Всего лишь пять лет прошло со дня открытия первого электробусного маршрута, а сегодня их число уже достигло 100”, – подчеркнул Собянин.

Столица заключила контракт на поставку еще 1,2 тысячи единиц экологичного транспорта. В 2024 году доля электробусов в парке наземного общественного транспорта Москвы составит 30%.

Мэр отметил, что город получит улучшенные версии электробусов с увеличенным до 80 километров запасом хода. Освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток.

Собянин заявил, что бесшумные и экологичные электробусы идеально подходят для Москвы. Количество таких маршрутов будету увеличиваться, добавил градоначальник.

В течение следующих трех лет Москва направит на развитие транспортной системы 2,8 триллиона рублей. Столица закупит электробусы, вагоны метро, трамваи нового поколения и поезда для Московских центральных диаметров (МЦД).


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