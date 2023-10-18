 

“Аня, одумайся!” – Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире

18.10.2023, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Непрекращающиеся споры по поводу квартиры Шукшиных продолжаются. В очередном выпуске программы “Жизнь и судьба” с Борисом Корчевниковым актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своей внучке Анне, еле сдерживая слезы.

Гостья программы Ольга Шукшина рассказала о том, что после перенесенного Лидией Николаевной инсульта именно она поддерживала свою маму. Героиня поведала зрителям и ведущему, что каким-то неведомым образом половина квартиры, в которой она жила вместе с Лидией Николаевной, перешла ее племяннице Анне. Ольга Шукшина сослалась на то, что у ее матери происходят “какие-то процессы, свойственные для человека ее возраста”. И эти “процессы” могли способствовать, как намекнула она, тому, что Лидия Федосеева-Шукшина переписала половину квартиры сначала на Марию, а Мария, в свою очередь, передала все своей дочери Анне.

А в чем собственно камень преткновения, если все одна семья? Именно это пытался выяснить ведущий.

Как оказалось, у Ольги Шукшиной большие планы на эту квартиру. Она планирует создать в ней музей памяти Василия Шукшина, сделав ремонт и дополнив апартаменты архивами и рукописями отца.

“Мне стыдно перед памятью Василия Макаровича”, – призналась героиня программы. Также Ольга уточнила, что ранее ее племянница Анна продала квартиру в Санкт-Петербурге, которую бабушка переписала на нее. Также дочь Василия Шукшина отметила, что племянница и сестра Мария заблокировали номера телефонов ее и Лидии Николаевны.

В программе прозвучало обращение в адрес дочери Марии. Лидия Федосеева-Шукшина, сдерживая эмоции, в полуплаче произнесла: “Аня, одумайся!
Приведи свой разум в порядок и пойми, что ты совершаешь преступление в отношение меня и своей семьи
“.

Лидия Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю, чтобы потом, вероятно, отдать ее Ольге.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Мнение: Тюрьма за сбор грибов, брежневское сельское хозяйство и наркотическая еда

18.10 / «Проваливай и забирай свои пылесосы» – активисты НОД протестуют против возможного приезда в Россию чиновника Белого дома Джона Кирби

18.10 / Скандалы: Бабушки-закладчицы

18.10 / У близнецов не совпадают отпечатки пальцев

18.10 / Иммунолог Ирина Ярцева раскрыла ошибки при лечении простуды

18.10 / Рост китайской экономики в третьем квартале 2023 превзошел ожидания: ВВП вырос на 4,9%

18.10 / Мнение: Почему Россия не переходит на латиницу

18.10 / Скандалы: ЖКХ готовится к массовым банкротствам

18.10 / ЦАГИ испытывал импортную заменуSJ-100, оснащенную новыми пилонами двигателя

18.10 / Насекомые и перхоть не страшат – SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика