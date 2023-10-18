 

Мнение: Почему Черногория не выдала полковника ФСБ?

18.10.2023, 13:05, Разное
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Решение Черногории отказать России в экстрадиции и предоставить политическое убежище полковнику ФСБ Дмитрию Сенину только на первый взгляд выглядит связанным с СВО.

На самом-то деле Черногория даже после начала спецоперации отправляла на Родину беглых российских преступников.

Вот, к примеру. Несколько недель назад из Черногории в Россию экстрадировали Игоря Фомина. Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девочки.

Черногория решила, что оставить в стране педофила – это уже зашквар?

Но вот другой пример. В июле прошлого года из Черногории в Россию экстрадировали Сергея Ипатова. Банкира, принимавшего участие в обнулении Арксбанка на 35 миллиардов рублей. Ипатов был в бегах с 2016 году. В феврале 2021 года его задержали, через полтора года удовлетворили запрос Генпрокуратуры России.

Еще один пример. В мае этого года из той же Черногории в Россию отправили Алексея Манукина. Который в 2016 году в Ростове-на-Дону убил своего отца.

Дмитрий Сенин – тоже из Ростова-на- Дону, и тоже сбежал из России в 2016 году. Но его Черногория не выдала. Почему? Потому что Сенин, что называется «купил» себе политическое убежище, коррумпировав черногорских чиновников? Или потому что Черногория – член НАТО? И за Сенина похлопотала другая страна НАТО, рассчитывая на плодотворное сотрудничество с полковником ФСБ?

Источник: Ирек Муртазин


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