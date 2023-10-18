Мнение: Два удара в одну больницу

Израилю всё нипочём?

Ну а тем временем, похоже, на Ближнем Востоке вечер уже совсем перестает быть томным. Ночной удар ракетой (или бомбой?) по некой баптистской больнице (в секторе Газа, оказывается, есть и такие!) – это нечто, что совсем переворачивает все расклады и даже, судя по всему, делает крайне неудобным и как минимум бессмысленным визит Байдена в Израиль. Около 500 погибших!

Понятно, что со стороны Израиля оперативно последовала реакция: это, мол, не мы, это ХАМАС неудачно запустил ракету, так что она не улетела куда-нибудь на Тель-Авив, а вот, упала прямо на больницу, такие в ХАМАСе косорукие террористы, к ним все претензии. Но это уже ничему не помогает, Израиль никто в мире не слушает – да и как иначе? Если 10 дней подряд бомбить жилую застройку, истратив при этом, как писали, мощность тактического ядерного взрыва – кто поверит, что вот именно В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ случае удар случайно был от кого-то другого?

Особо хреново для Израиля, что сразу после первых сообщений об ударе по больнице с крайне бескомпромиссным заявлением выступил Эрдоган. «Беспрецедентное злодеяние», «это бесчеловечно» и т.п. А ведь до этого турецкий лидер старался держаться позиции «и нашим и вашим», призывал к миру, не сжигал мосты – и тут нате. «Расчехлился», так сказать. Резчайшая антиизраильская риторика. В результате уже и в самой Турции, и в куче других стран начались не просто антиизраильские выступления, но и уже даже нападения на посольства и консульства.

Израиль пока продолжает твердо стоять на «это не мы». Но, во-первых, пишут, что взрыв был чрезвычайно мощным (а хамасовские «кассамы» обычно малой мощности), а во-вторых – на добивании уже отметилась… английская газета «Гардиан», сообщившая, что под утро был… второй авиаудар по той же больнице! Причем – уже по спасателям, которые разбирали завалы и пытались найти и откопать погибших!

Если насчет второго удара подтвердится – это будет совсем уже что-то невообразимое. Второй удар туда же – что это вообще должно было означать? Израиль сам себя закапывает окончательно в мировом общественном мнении?? По принципу «чем хуже, тем лучше»? Но ЗАЧЕМ?!

В Европе сегодня, по всей видимости, будет какое-то безумие: все какие ни есть мусульманские беженцы, поддержанные тамошними левыми, выйдут на огромные, сотни тысяч и более, демонстрации во всех столицах. И только в РФ (да и на Украине) будет тишь, гладь да божья благодать. Родственные народы.