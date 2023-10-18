 

Рупор кремлевской пропаганды: Поврежден подводный кабель между Швецией и Эстонией

18.10.2023, 12:55, Разное
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Поврежден подводный кабель между Швецией и Эстонией

Швеция получила данные о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. Об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

"Мы получили данные о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. Мы не можем оценить, что стало причиной ущерба, – сказал Карл-Оскар Болин. – Но мы можем констатировать, что это повреждение произошло во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода [между Финляндией и Эстонией]".

Министр пояснил, что место повреждения находится не в шведских территориальных водах или экономической зоне, а в Эстонии. По его словам, власти двух стран, а также Финляндии тесно сотрудничают, чтобы выяснить причины инцидентов.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.

PS. Чуть ранее был поврежден трубопровод Balticconnector, который будет ремонтироваться до апреля.
Пока все молчат, скажу страшную правду – это были украинские диверсанты на яхте.

Источник: Colonel Cassad


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