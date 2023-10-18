 

Побочные эффекты и риски при приеме мелатонина

18.10.2023, 12:30, Разное
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Мелатонин – естественный регулятор сна, который помогает нашему организму расслабиться и заснуть, но его употребление не лишено побочных эффектов. Врачи предостерегают о возможных признаках переизбытка данного гормона в организме и о важности правильной дозировки.

Мелатонин, пользуясь своими способностями, стал основой для таблеток, предназначенных для борьбы с бессонницей. Однако важно помнить, что превышение рекомендуемой дозы может иметь негативные последствия для вашего здоровья. Врач-терапевт Ирина Андреева советует консультироваться перед началом приема мелатонина и уделять внимание правильной дозировке, которая обычно составляет от 0,2 мг до 5 мг, в зависимости от цели употребления.

Переизбыток мелатонина может вызвать следующие нежелательные эффекты:

1. Нарушение сна и странные сновидения.
2. Сонливость и чувство слабости на следующий день.
3. Головная боль.
4. Головокружение и дурноту.
5. Тошноту и спазмы желудка.
6. Сухость во рту и кожу.

Исследования также показывают, что чрезмерное употребление мелатонина может вызвать чрезмерную усталость, головную боль и даже желудочные проблемы. Несмотря на то, что мелатонин считается безопасным для краткосрочного применения, долгосрочные последствия его приема пока недостаточно изучены. Поэтому важно обсудить долгосрочное использование с врачом.

Еще одним важным аспектом является взаимодействие мелатонина с другими лекарствами. Большие дозы могут усилить действие седативных и антикоагулянтных препаратов, а также воздействовать на лекарства для лечения диабета и высокого давления. Поэтому всегда рекомендуется консультация с врачом перед началом приема мелатонина, особенно, если вы принимаете другие лекарства.

Кроме того, беременным и кормящим женщинам следует быть осторожными при употреблении мелатонина, так как его воздействие на развитие плода и младенцев до конца не изучено, и часто рекомендуется избегать приема данного средства.


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