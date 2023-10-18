Специалисты по сну идентифицировали две распространенные модели поведения, которые могут существенно ухудшить качество ночного сна

Специалисты по сну идентифицировали две распространенные модели поведения, которые могут существенно ухудшить качество ночного сна. Недавние исследования свидетельствуют, что большинство британцев страдают от недостатка сна, и это связано с нашим современным образом жизни, который охватывает нас разнообразными активностями и искушениями.

Врач общей практики Татьяна Захарова обратила внимание на то, что современные люди утратили простоту сна из-за множества отвлекающих факторов и стресса, что приводит к бессоннице и снижению качества сна. Если вы часто ощущаете усталость, раздражение, болезни, тревогу или депрессию, стоит задуматься о том, как улучшить свой сон.

Исследование также выявило, что три четверти участников опроса просыпаются с ощущением усталости, по меньшей мере, два раза в неделю. Оценивается, что от 50 до 70 миллионов человек живут с хроническими или постоянными нарушениями сна.

Врачи выделили одно распространенное поведение, которое может серьезно нарушить сон. Оно заключается в том, что многие из нас смотрят на часы, когда оказываются в постели, и начинают считать часы до того, как им нужно вставать. Это может вызвать беспокойство, так как создается ощущение, что вы больше не сможете заснуть. Для борьбы с этим, рекомендуется включить приглушенный свет и читать книгу, если вы просыпаетесь ночью и трудно засыпаете снова.

Исследование также показало, что 83 процента участников регулярно используют будильники, и каждый пятый человек использует их ежедневно. Однако врачи не советуют использовать кнопку “повтор” на будильнике или телефоне, так как это лишь приводит к потере ценных минут сна.

Специалисты рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь. В то же время подросткам требуется больше времени в постели – от восьми до десяти часов сна, а детям в возрасте от шести до 12 лет – от девяти до 12 часов.

Недостаток сна часто связывают с серьезными проблемами со здоровьем, такими как апноэ во сне, болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия. Такой режим также может привести к бессоннице, когда у человека регулярно возникают проблемы с засыпанием.