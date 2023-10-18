 

Специалисты по сну идентифицировали две распространенные модели поведения, которые могут существенно ухудшить качество ночного сна

18.10.2023, 12:30, Разное
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Специалисты по сну идентифицировали две распространенные модели поведения, которые могут существенно ухудшить качество ночного сна. Недавние исследования свидетельствуют, что большинство британцев страдают от недостатка сна, и это связано с нашим современным образом жизни, который охватывает нас разнообразными активностями и искушениями.

Врач общей практики Татьяна Захарова обратила внимание на то, что современные люди утратили простоту сна из-за множества отвлекающих факторов и стресса, что приводит к бессоннице и снижению качества сна. Если вы часто ощущаете усталость, раздражение, болезни, тревогу или депрессию, стоит задуматься о том, как улучшить свой сон.

Исследование также выявило, что три четверти участников опроса просыпаются с ощущением усталости, по меньшей мере, два раза в неделю. Оценивается, что от 50 до 70 миллионов человек живут с хроническими или постоянными нарушениями сна.

Врачи выделили одно распространенное поведение, которое может серьезно нарушить сон. Оно заключается в том, что многие из нас смотрят на часы, когда оказываются в постели, и начинают считать часы до того, как им нужно вставать. Это может вызвать беспокойство, так как создается ощущение, что вы больше не сможете заснуть. Для борьбы с этим, рекомендуется включить приглушенный свет и читать книгу, если вы просыпаетесь ночью и трудно засыпаете снова.

Исследование также показало, что 83 процента участников регулярно используют будильники, и каждый пятый человек использует их ежедневно. Однако врачи не советуют использовать кнопку “повтор” на будильнике или телефоне, так как это лишь приводит к потере ценных минут сна.

Специалисты рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь. В то же время подросткам требуется больше времени в постели – от восьми до десяти часов сна, а детям в возрасте от шести до 12 лет – от девяти до 12 часов.

Недостаток сна часто связывают с серьезными проблемами со здоровьем, такими как апноэ во сне, болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия. Такой режим также может привести к бессоннице, когда у человека регулярно возникают проблемы с засыпанием.


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