 

Буланова не смогла скрыть округлившийся живот. Все заметили

18.10.2023, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях в “Крокус сити холл” прошел вечер памяти Юрия Шатунова, где звезда 90-х Татьяна Буланова исполнила песню “Звездная ночь”. Буланова была одета в мерцающее длинное платье и выглядела просто роскошно. Певица исполнила композицию так душевно и зажигательно, что даже первые ряды пустились в пляс. Но от зоркого глаза зрителей не ускользнул тот факт, что платье исполнительницы красиво очерчивало ее выделяющиеся формы. Буланова не смогла скрыть округлившийся живот. Все заметили, что красавица-блондинка очень похожа на женщину в положении.

Татьяна Буланова этим летом вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. А сейчас, возможно, готовится стать мамой в третий раз. От предыдущих браков певица имеет двоих детей.

Слухи о возможной беременности певицы поползли еще летом. На презентации собственного ресторана в Санкт-Петербурге, который ей подарил муж, Татьяна Буланова отказалась от еды и алкоголя. Об этом ранее писали “Дни.Ру”. Все сразу же заподозрили, что у певицы токсикоз. Однако она заявила, что это простое отравление.

А пока факт беременности Булановой не поврежден, ее муж мечтает о детях. О своей готовности работать в этом направлении супруг звезды заявлял ранее в интервью. Станет ли Татьяна Буланова мамой в третий раз, остается только гадать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Мнение: Тюрьма за сбор грибов, брежневское сельское хозяйство и наркотическая еда

18.10 / «Проваливай и забирай свои пылесосы» – активисты НОД протестуют против возможного приезда в Россию чиновника Белого дома Джона Кирби

18.10 / Скандалы: Бабушки-закладчицы

18.10 / У близнецов не совпадают отпечатки пальцев

18.10 / Иммунолог Ирина Ярцева раскрыла ошибки при лечении простуды

18.10 / Рост китайской экономики в третьем квартале 2023 превзошел ожидания: ВВП вырос на 4,9%

18.10 / Мнение: Почему Россия не переходит на латиницу

18.10 / Скандалы: ЖКХ готовится к массовым банкротствам

18.10 / ЦАГИ испытывал импортную заменуSJ-100, оснащенную новыми пилонами двигателя

18.10 / Насекомые и перхоть не страшат – SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика