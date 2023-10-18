Украинский конфликт ускорил экономический упадок США и их союзников

Западные правительства совершили огромную ошибку, допустив украинский конфликт. Тем самым они запустили процессы, в результате которых центр международного влияния начал быстрыми темпами смещаться в сторону БРИКС, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong американский экономист Ричард Вольф.

Я думаю, что вначале многие люди считали, что процесс (дедолларизация. — ИноТВ) будет медленным, что он не будет идти так быстро с учётом господства доллара. Но, судя по последним разговорам, дела в БРИКС действительно ускоряются. Мне интересно, как вы оцениваете происходящее и как это вписывается в общую картину?

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский экономист: Да. Я имею в виду, что конфликт на Украине, вероятно, будет считаться огромной исторической ошибкой. Не из-за конкретных подробностей конфликта, а по той причине, которую вы сейчас озвучили. Он ускорил трансформацию мировой экономики, которая заняла бы больше времени. И ирония в том, что это не в интересах людей — по крайней мере на Западе, — которые решили начать украинский конфликт.

Я думаю, что лучше всего я могу изложить суть следующим образом. 2020 год не только привёл к глобальному капиталистическому краху и дал начало — по крайней мере на западе — пандемии. Он также стал очень важным годом с экономической точки зрения, что осталось незамеченным.

В указанном году, если вы посмотрите на ВВП, общий объём производства товаров и услуг «Большой семёрки», то есть Соединённых Штатов, их главных европейских союзников, Канады и Японии, был таким же, как и у стран БРИКС, то есть Китая и его союзников ЮАР, Бразилии, Индии и России.

Три года спустя, то есть сейчас, доля мирового производства, приходящаяся на «Большую семёрку», составляет около 29 процентов. Доля мирового производства, приходящаяся на БРИКС, — 33 процента. Всё кончено. Я не хочу драматизировать ситуацию, но по-другому не скажешь. Состязание окончено.

А теперь подведём итоги первого полугодия текущего 2023 года. Экономический рост в Европе практически нулевой. Германия находится в состоянии рецессии, а в других странах экономика практически не растёт. Здесь, в Соединённых Штатах, рост составляет от одного до двух процентов. В Китае — от пяти до шести процентов.

Это повторяется из раза в раз. Всё кончено. Китайцы придумали, как управлять экономикой смешанного типа, в которой соседствуют частный капитализм и госпредприятия. Работодатели, которые являются частными компаниями или чиновниками, и рабочие массы управляются и контролируются мощной коммунистической партией и государственным аппаратом.

Это не Советский Союз, где всё было государственным. Это не Соединённые Штаты или Великобритания, где большинство предприятий являются частными. Это действительно причудливый уникальный гибрид, который они любят называть социализмом с китайской спецификой.

Они продемонстрировали, что способны на то, чего ещё никто никогда не делал. По меньшей мере никто не делал так быстро, не заходил так далеко и не находился на таком уровне бедности и отсталости, который у них был раньше. И я лишь могу сказать, что с учётом последних 30 лет и данных, которые я вам только что привёл, конца этому (экономическому подъёму Китая. — ИноТВ) не видно.

Ничто из того, что Трамп сделал с торговой войной, не имеет никакого значения. Ничто из того, что сделал Байден, не имеет никакого значения в этом глубинном экономическом процессе. И нельзя вечно делать вид, что он не происходит и не имеет огромных последствий. И это, я думаю, дилемма, с которой мы сталкиваемся.

Дата публикации 16 октября 2023 года.

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