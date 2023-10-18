Обжалования решений суда переименуют в челобитные

Президиум Верховного суда Российской Федерации представил на рассмотрение в Государственную думу законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административном судопроизводстве.

Документ предполагает изменения глав, посвящённых обжалованию решений судов, вводя понятия апелляционной и кассационной челобитной. По мнению председателя Верховного суда, такой подход в полной мере соответствует вектору развития российской правовой системы.

– Наше законодательство не должно допускать неуважения или недостаточного уважения к органам государственной власти. В конце концов, что такое жалоба? Попытка указать, что судья совершил ошибку, а это само по себе ставит под вопрос профессиональные качества того, чьё решение обжалуется, – пояснил он ранее в статье для одной из федеральных газет.

Судья приходит к выводу, что подачей жалобы проявляется неуважение к суду, а это уже преступление. Другое дело – подача челобитной, которая может быть рассмотрена в вышестоящем суде его милостью.

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