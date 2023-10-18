 

Диетолог Алексей Кабанов поделился рекомендациями по снижению уровня холестерина в крови

18.10.2023, 10:11, Разное
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Диетолог Алексей Кабанов поделился рекомендациями по снижению уровня холестерина в крови. Он указал, что повышенный холестерин часто связан с чрезмерным употреблением калорийных, жирных и вредных продуктов.

Избегайте продуктов, богатых насыщенными жирами, трансжирами и природными трансжирами, так как они могут спровоцировать повышение уровня холестерина. Этот совет медик передал порталу Pravda.Ru. Кабанов подчеркнул, что контроль над потреблением животных и молочных жиров помогает предотвратить накопление холестерина в крови. Помимо этого, снижение уровня холестерина облегчает отказ от сахара, так как его употребление является одним из основных факторов, влияющих на уровень холестерина.

Согласно диетологу, сахар в современном мире стал вредной привычкой, наносящей огромный вред организму. Потребление продуктов с быстрыми углеводами и сахаром может привести к повышению холестерина, поэтому Кабанов рекомендует внести изменения в рацион для достижения нормального уровня холестерина.

Следует полностью исключить сладкие напитки, лишние сладкие продукты, быстрые углеводы, а также уменьшить потребление мясных и молочных продуктов. Особое внимание следует уделить добавлению в рацион растительных белковых продуктов.


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