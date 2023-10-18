 

Минобрнауки предлагает улучшить процедуру учета научных работ

18.10.2023, 10:11, Разное
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Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки) предлагает улучшить процедуру учета научных работ, с целью повышения эффективности расходов на научные исследования, финансируемые бюджетными средствами и налоговыми льготами. Основой для этой системы станет единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). Эта система также включит специальный список научных работ, налоговые расходы на которые будут увеличены в 1,5 раза, а также отчеты о выполнении этих работ.

Оценку выполненных научных работ и их соответствия заданиям Минобрнауки предлагается передать Российской академии наук (РАН) и финансировать ее за счет претендентов на налоговые льготы. Минобрнауки разработало два проекта постановлений правительства для улучшения эффективности государственных расходов на науку. Первый проект внесет изменения в процесс предоставления информации в ЕГИСУ НИОКТР и проведение экспертизы проектов научных тем РАН. Второй проект устанавливает правила подтверждения соответствия выполненных научных работ и исследований перечню тем, по которым разрешено вычитать расходы из налоговой базы компаний с повышенным коэффициентом 1,5. Оба проекта доступны на портале regulation.gov.ru.

ЕГИСУ НИОКТР должна стать фундаментальной системой управления научными исследованиями, финансируемыми из бюджета. Эта система должна предоставить властям данные для более точного анализа состояния российской науки и улучшения бюджетного финансирования.

Среди предложений Минобрнауки по изменению предоставления информации в систему — дать федеральным органам власти право утверждать формы предоставления дополнительных сведений, учитывая особенности отраслей работ и уровень готовности технологий.

Также предлагается регулировать, кто из пользователей системы имеет право направлять проекты научных тем на экспертизу в РАН и установить сроки их предоставления. Этот документ также расширяет доступность информации о государственных расходах на науку, включая размещение экспертных заключений по проектам научных тем, финансируемым из бюджетных средств вне госзаданий, и устанавливает сроки их публикации. Эти изменения также касаются работ, выполняемых в рамках соглашений о предоставлении субсидий и грантов, договоров на выполнение работ и оказание услуг. В то же время предлагается отменить ежегодную экспертизу проектов научных тем, если она была положительной в первый год выполнения проекта.


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