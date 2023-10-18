Михаил Мишустин: Наибольший дефицит кадров в России сейчас наблюдается в отраслях машиностроения, химии, строительства и транспорта

Наибольший дефицит кадров в РФ сейчас наблюдается в отраслях машиностроения, химии, строительства и транспорта, как объявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии, посвященной трудовому образованию. Для удовлетворения растущего спроса работодателей на квалифицированных производственных работников, правительство намерено расширить практико-ориентированные образовательные форматы и связать контрольные цифры приема в вузы и колледжи с реальными потребностями компаний, рассчитанными на пять лет вперед.

На встрече по развитию образования для рынка труда, премьер-министр Мишустин отметил, что отечественные предприятия начали занимать освободившиеся ниши после ухода иностранных компаний с российского рынка. Это создает задачу для властей – обеспечить значительный рост в обрабатывающих отраслях, обеспечивая их квалифицированными специалистами. По словам Мишустина, это требует пересмотра всей системы подготовки профессиональных кадров.

Мишустин также сообщил, что наибольший спрос на рабочую силу сейчас наблюдается в машиностроении, химии, строительстве и транспорте. Кроме того, в ближайшие несколько лет потребность в кадрах будет расти в сфере науки, здравоохранения и информационных технологий.

Дополнительно, проблема дефицита кадров частично решается с помощью федерального проекта “Приоритет”, который предусматривает создание образовательно-производственных кластеров, объединяющих колледжи и предприятия реального сектора. Эти учебные заведения уже с сентября 2022 года совместно с работодателями готовят кадры для приоритетных отраслей экономики, с инвестициями в образовательные программы и обновление материально-технической базы на уровне 3,5 миллиарда рублей. По данным Мишустина, к концу 2024 года колледжи выпустят 150 тысяч компетентных мастеров, готовых к трудоустройству.

Кроме пересмотра образовательных программ, правительство также намерено изменить подход к определению контрольных цифр приема в колледжи и вузы, с тем, чтобы ориентироваться на запросы компаний. Это потребует формирования кадрового прогноза потребностей экономики на пятилетний срок вперед. Однако, стоит отметить, что практика таких прогнозов во многих странах редко бывает полностью точной из-за непредсказуемого развития технологий. Также возможны сложности при сборе данных о неформальном секторе и рынке труда мигрантов.