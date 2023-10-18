 

Гендиректор “КОРТРОС” рассказал о вкладе малых городов в сохранение национальной идентичности России

18.10.2023, 10:02, Разное
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Он отметил, что российские города включились в серьезную борьбу за человеческий капитала, федеральный ресурс и собственные перспективы. В лучшей позиции находятся агломерации, обладающие значительными возможностями, сказал Киселев.

“И вопрос сбалансированного территориального развития РФ на сегодняшний день включает в себя не только вопросы безопасности, рабочей силы, но и сохранения нашей национальной идентичности и культурной традиции. И это развитие малых городов”, – уверен гендиректор “КОРТРОС”.

Он напомнил, что в России насчитывается более 800 малых городов, в которых проживают около 15% населения страны.

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал одним из инструментов развития конкурс малых городов и исторических поселений. Это позволит на конкуретной основе распределять гранты, которые пойдут на создание современных общественных пространств, сказал он.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Мероприятие является частью федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда”.

Группа компаний “КОРТРОС” входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.


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