 

Бундестаг по ошибке принял закон о защите евреев в редакции Гиммлера

18.10.2023, 9:33, Разное
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На фоне обострения израильско-палестинского конфликта немецкий бундестаг принял заявление о полной поддержке Израиля. По словам главы парламента Бербель Бас, все немцы помнят историческую вину перед еврейским народом и должны поддержать его в трудную минуту.

В рамках этой поддержки депутаты предложили меры для помощи евреям, проживающим на территории Германии. В частности, это создание отдельных, особенно благоустроенных районов для проживания еврейских семей под усиленной охраной, а также строительство специализированной инфраструктуры (школы, больницы, университеты). При этом парламентарии подчеркнули, что подобного рода поддержку могут получить не только граждане Израиля, но и другие лица еврейской национальности. Для удобства все льготы и субсидии расписаны в одном законе «О защите евреев».

Однако позже оказалось, что немецкие депутаты по ошибке приняли одноименный закон, который был предложен ещё в 1935-м году Генрихом Гиммлером в Нюрнберге и буквально предполагающий создание гетто и вытеснение евреев из общественной жизни. Сейчас выясняется, кто подменил текст изначального документа. По одной из версий, речь идёт о программной ошибке – в электронную систему были скрупулёзно внесены все законопроекты, начиная с 17 века, но при вынесении на голосование она не смогла отличить два совершенно разных, но одинаковых по названию законопроекта. Осложнило ситуацию и то, что закон сразу же был опубликован в федеральной газете – это принципиальное условие для вступления его в силу.

– К сожалению, этот чудовищный документ теперь имеет силу закона, – говорит пресс-секретарь парламента. – Разумеется, будут предприняты все меры в рамках действующих регламентов, чтобы его отменить уже в ближайшие недели. Но до тех пор, пока мы этого не сделали… Простите Христа ради, но собирайте вещи. Закон есть закон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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