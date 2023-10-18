Индекс доверия инвесторов к экономике Германии: Улучшение в ожиданиях, но не в текущей ситуации

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии, представленный Центром исследований экономики Европы (ZEW), в октябре существенно улучшился, достигнув отрицательной отметки в -1,1 пункта после -11,4 пункта в сентябре. Положительные значения индекса указывают на оптимизм инвесторов, тогда как отрицательные свидетельствуют о пессимизме. Прогнозы аналитиков были менее благоприятными, ожидая индекс на уровне -9,3 пункта. Улучшение оказалось заметным исключительно из-за мнения большинства респондентов, которые предположили, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит текущий уровень ставки в ближайшем будущем, и инфляция продолжит замедляться.

С другой стороны, другой показатель, связанный с текущей экономической ситуацией в Германии, также предоставленный ZEW, продолжает снижаться. В октябре он достиг -79,9 пункта, что является минимальным значением с августа 2020 года, по сравнению с -79,4 пункта в сентябре. Следует уточнить, что этот показатель менее зависит от ожиданий и более основан на данных, предоставляемых федеральным статистическим бюро страны, известным как Destatis. И эти экономические индикаторы не вызывают оптимизма среди инвесторов. В частности, в августе розничные продажи снизились еще сильнее, упав на 1,2% месяц к месяцу, что является рекордным падением с декабря 2022 года, и на 2,2% год к году.

Промышленное производство Германии также продолжает сокращаться: в августе месяц к месяцу оно упало на 0,2%, а год к году на 1,97%. Стоит отметить, что Destatis включает в общий показатель промышленного производства не только традиционные области, такие как обработка, добыча и энергетика, но и строительную отрасль. Промышленное производство, не включающее выработку электроэнергии и строительство, выросло на 0,5% в месячном выражении в августе после снижения на 1,8% месяцем ранее. Тем не менее, аналитики ZEW не считают возможным говорить о наступающем восстановлении в секторе промышленного производства.

Немецкие власти признали проблемы в промышленности, которые оказали влияние на пересмотр прогноза ВВП страны осенью. Весной предполагалось, что крупнейшая экономика в еврозоне вырастет на 0,4% в текущем году и на 1,6% в следующем году. Однако теперь прогнозы угрожают сокращению ВВП на 0,4% в 2023 году и росту на 1,3% в 2024 году.