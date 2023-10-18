Мясников поделился своим мнением о соли в рационе

Заслуженный врач РФ Александр Мясников поделился своим мнением о соли в рационе. Соленая пища является неотъемлемой частью человеческого организма, и полное исключение соли может быть вредным.

Сегодняшние люди часто употребляют огромное количество соли через готовые продукты, полуфабрикаты и фастфуд. Фактически, 80% потребляемой соли происходит из пищи, а не из солонки на столе. Например, один грамм соли содержится в 100 граммах хлеба, а также в колбасных изделиях, выпечке, супах и других продуктах.

Тем не менее, даже если вы стараетесь избегать таких продуктов и не добавляете соль при приготовлении пищи, полное исключение соли может быть вредным. Врач Мясников предупреждает, что организму нужно ежедневно получать по меньшей мере 3 грамма соли (5 граммов для лиц без гипертонии). Снижение потребления натрия может привести к опасным нарушениям, таким как повышение гормонов ренина и альдостерона, что может способствовать развитию гипертонии и другим серьезным проблемам.

Особенно опасно снижать потребление соли, если при этом увеличивается потребление воды. Это может снизить уровень натрия в крови до критически низких значений, что может привести к судорогам, потере сознания и даже смерти.