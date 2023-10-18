 

В ЦБ считают продолжение кредитного бума после роста ключевой ставки инерцией

18.10.2023, 9:00, Разное
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Бюллетень Банка России, опубликованный в сентябре, предоставляет детальный анализ реакции российской экономики на первые шаги регулятора, направленные на умеренное смягчение перегрева. Обзор основан на данный августа и показывает переход экономической инерции от умеренно мягкой к умеренно жесткой ДКП.

Банк РФ отмечает начало снижения импорта, что является ожидаемой реакцией на ослабление рубля с начала года. Однако разгон корпоративного и потребительского кредита, а также рост рублевой выручки экспортеров, дополнительно подогревают внутренний спрос, создавая инфляционное давление, что может вызвать переполнение инфляции. Это заставляет регулятора рассматривать возможность продления периода жесткой ДКП.

В сентябрьском обзоре “О чем говорят тренды” 2023 года также обсуждаются разнонаправленные сигналы. Снижение импорта отмечается, и оно происходит на фоне ослабления рубля и ожидаемого снижения внешнеторгового сальдо. Однако рост рублевой выручки экспортеров и корпоративного и розничного кредита усиливает внутренний спрос, что создает более устойчивую экономическую инерцию.

Снижение цен на сырье и ослабление глобального спроса на экспортные товары пока не повлияли на экспорт из России. Профицит текущего счета в сентябре увеличился, а товарный экспорт также вырос. Однако укрепление рубля в будущем может ограничить рост рублевой выручки экспортеров, и динамика российских поставок может отличаться от мировых трендов. Введение обязательной продажи валютной выручки должно стать фактором инерции, удлиняя реакцию экспортеров на изменения ДКП.

На данный момент параметры введения выборочных мер валютного контроля остаются неизвестными.


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