 

Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце: куда он уехал

18.10.2023, 8:50, Разное
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Последние годы общественность не перестает обсуждать происходящее в семье известного на всю страну актера. Как известно, в 2020-м рухнул его брак с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Несмотря на общих детей, сохранить дружеские отношения у экс-супругов не вышло. Вскоре артист женился на красавице Зепюр Брутян, а этой весной она подарила ему сына. Казалось, наладив личную жизнь, Павел Прилучный должен был помириться с бывшей женой, однако все случилось с точностью до наоборот.

Пока актер строил свое счастье с новой возлюбленной, Агата Муцениеце скрыто подкалывала его в блоге. Впрочем, до недавнего времени их разборки не выходили за рамки социальных сетей. Но теперь, как выяснилось на днях, актриса решила судиться с отцом своих детей. Оказалось, что она хочет взыскать с Прилучного алименты в размере трети заработка.

Новость о грядущем судебном разбирательстве между известными артистами стала для общественности шоком. Между тем Павел Прилучный, судя по всему, совершенно не переживает по этому поводу. Или же, возможно, ему удается тщательно скрывать свое волнение. Как бы там ни было, сейчас актер отвлекается от всего происходящего за границей. Накануне стало известно, что он покинул страну вместе с супругой.

Как уточняет Пятый канал, сейчас звездная пара находится в Дубае. В своем личном блоге артист опубликовал ролик с отдыха. Он запечатлел свое лицо в солнцезащитных очках, а затем перевел камеру на загорающую в купальнике Брутян.

“Рядом со мной, смотрите, какая красота”, – похвастался Павел Прилучный.

СМИ предполагают, что в этот раз актер и его супруга решили отправиться в путешествие только вдвоем. Очевидно, романтический отпуск пойдет на пользу родителям, которые практически не расстаются со своим чадом. К тому же, они часто проводят выходные вместе с детьми от Муцениеце. Вероятно, супругам не всегда удается остаться одним. Тем не менее, как писали “Дни.ру” ранее, после рождения сына Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали только ближе.


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