Что заставило Борисову запереться ночью в ванной

Известная телеведущая Дана Борисова несколько лет назад проходила реабилитацию в закрытой клинике в Таиланде. По настоянию матери телеведущей Борисову разместили в учреждении, где ее лечили после злоупотребления снотворными и антидепрессантами. В этом Дана Борисова сама признавалась не раз.

А на днях в интервью Пятому каналу ведущая разоткровенничалась о том, что были в ее жизни времена, когда она “ночью тихонечко заходила в ванную, залезала в саму ванну и всю ночь сидела там”. Что заставило Борисову запереться ночью в ванной? Речь шла о чтении Мережковского. И не только.

Как выяснилось, Дана Борисова была круглой отличницей в школе и за особые успехи в учении получила серебряную медаль. По ее словам, самой большой страстью в школьные годы для нее было чтение литературы и написание сочинений. Она рассказала, что заводила дружбу с библиотекарями ради того, чтобы ей давали книги на более длительный срок. В гостях Борисова тоже сперва бежала к полке с книгами. Однако при всей любви к гуманитарным наукам звезда ТВ, по ее словам “ненавидела” точные. Физику и химию учила через “не хочу”. Именно из-за этих предметов, как призналась Дана Борисова, она получила не золотую, а серебряную медаль.