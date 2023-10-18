 

Американские войска готовятся отправиться на помощь Израилю

18.10.2023, 8:40, Новости дня
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Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми к развёртыванию для отправки на Ближний Восток. Fox News сообщает, что это пока не значит, что они туда отправятся. Однако США уже собираются направить эскадрилью истребителей в регион, а также авианосную ударную группу Eisenhower, чтобы она присоединилась к авианосной группе Ford, которая уже находится там.

Министр обороны Ллойд Остин отдал приказ, я цитирую, «быть готовыми к развёртыванию» американским войскам, которые могут быть отправлены в регион. Старший национальный корреспондент Рич Эдсон узнаёт для нас подробности происходящего сегодня. Это срочная новость только появилась, что ты можешь добавить? 

РИЧ ЭДСОН, корреспондент Fox News: Добрый день, Марта! Значительное количество американских военнослужащих готовятся к потенциальному в случае необходимости развёртыванию в Израиле в течение 24 часов. 

Представитель Министерства обороны США сообщил нашему продюсеру Лиз Фриден, что министр обороны Ллойд Остин инициировал эти приказы «быть готовыми к развёртыванию» в минувшие выходные, если они понадобятся для дальнейшей обороны Израиля. 

Об этом вначале сообщил The Wall Street Journal, что военные отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развёртыванию в поддержку Израиля. Речь идёт именно о подготовке, это не значит, что они туда отправятся. По сообщению издания, Пентагон может поручить им такие задачи, как консультирование и медицинская помощь, без намерения выполнять боевые задачи. 

Это будут представители самых разных служб со всего мира. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Министерство обороны уже располагает небольшим количеством персонала в Израиле для усиления штата посольства. Это означает консультирование по вопросам освобождения заложников. 

Соединённые Штаты собираются удвоить присутствие ВМС США в регионе, направив авианосную ударную группу Eisenhower в Восточное Средиземноморье, чтобы она присоединилась к авианосной группе Ford, которая уже находится там. 

Помимо ракет и боевых самолётов, которые ВМФ размещает в регионе, ВВС США объявили, что направляют эскадрильи истребителей F-15, F-16 и А10, что даёт США более сотни штурмовиков в регионе. 

Пентагон заявляет, что он также работает над удовлетворением потребностей Израиля в боеприпасах, высокоточной артиллерии ПВО и медикаментах. Пентагон также сообщил, что министр обороны Ллойд Остин почти ежедневно проводит телефонные переговоры со своим израильским коллегой, и ожидается, что они снова будут говорить сегодня. Марта?

Рич, спасибо!

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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