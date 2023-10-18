 

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

18.10.2023, 7:38, Разное
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Филипп Киркоров – король российской эстрады

Филипп Киркоров является одним из самых успешных и популярных исполнителей в России. Его музыкальные композиции всегда занимают высокие места в чартах и получают множество наград. Кроме того, 56-летний народный артист обладает уникальным голосом и талантом, который позволяет ему воплощать самые разнообразные музыкальные образы и стили. Наконец, Филипп Киркоров активно продвигает российскую эстраду как жанр, участвуя в различных проектах и поддерживая молодых талантов. Осознавая свой успех, артист с удовольствием принял столь нескромный титул.

Любовь Успенская – королева
русского шансона

Вслед за Филиппом Киркоровым столь высокий титул в свое время закрепился и за Любовью Успенской. Она имеет богатый репертуар, включающий в себя не только шансон, но и поп-музыку. Артистка с узнаваемым, уникальным голосом обрела множество поклонников и почитателей, которые ценят ее творчество и восхищаются ее талантом. Она стала символом и одной из самых значимых исполнительниц в жанре русского шансона.

Ирина Аллегрова – императрица российской эстрады

Ирина Аллегрова дополнила список самопровозглашенных монархов российского шоу-бизнеса не только благодаря своему таланту и яркой внешности, но и появлению в ее репертуаре песни “Императрица”, которая долгое время звучала из каждого утюга. Более того, артистка не раз выходила на сцену в образе монархини.

Анна Асти – царица российского шоу-бизнеса

Не так давно начавшая сольную карьеру певица Анна Асти в некотором роде повторила судьбу Ирины Аллегровой. Титул за исполнительницей хита “Царица” закрепился сразу после премьеры этой песни. Филипп Киркоров сам “короновал” молодую артистку, а та и рада занять особое место в российском шоу-бизнесе. Теперь ее успехи официально признаны как коллегами по цеху, так и народом, который не перестает слушать хиты Анны.

Ольга Бузова – принцесса российского шоу-бизнеса

Ольга Бузова стала принцессой российского шоу-бизнеса во многом благодаря дружбе с Филиппом Киркоровым. Впрочем, поющая телеведущая и без того долгое время находится на первом плане на различных мероприятиях, светских тусовках. Столь высокий титул определяет и весьма богатая “казна”, которая не перестает пополняться.


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