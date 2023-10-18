Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов

Из-за хронического недосыпа может возникнуть воспаление сосудов. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета.

Специалисты убеждены в том, что даже, казалось бы, незначительный дефицит подобного отдыха негативно сказывается на здоровье сосудов. Если недосыпание продолжается больше шести недель, клетки стенок кровеносных сосудов оснащаются окислителями. Они не отдыхают в полной мере, поэтому не могут осуществить антиоксидантные реакции, необходимые для остановки процесса окисления. В связи с этим возрастает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, гипертонию и кардиосклероз, отмечает телеканал “360”.