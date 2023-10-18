 

Австралийским аборигенам отказали в «праве голоса» при парламенте страны

18.10.2023, 7:29, Новости дня
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Австралийские аборигены не смогут создать свой консультативный орган при парламенте страны, который смог бы консультировать депутатов по вопросам, касающимся коренных жителей. Как передаёт NTD, против поправки к Конституции выступили 60% участников референдума, то есть большинство избирателей во всех шести штатах Австралии.

У коренных жителей Австралии не будет права создать свой консультативный орган при парламенте страны. Против поправки к Конституции выступили 60 процентов участников референдума, то есть большинство избирателей во всех шести штатах Австралии. В целом проголосовали 18 миллионов человек.

Инициатором референдума стал премьер-министр страны Энтони Албаниз. Избирателям задали вопрос, одобрят ли они создание консультативного совета под названием «Голос аборигенов и жителей островов Торресова пролива». В случае согласия это изменение закрепили бы в Конституции. Орган смог бы консультировать депутатов по вопросам, касающимся коренных жителей.

ЭНТОНИ АЛБАНИЗ, премьер-министр Австралии: Прежде всего я скажу: хотя результат референдума не оправдал моих надежд, я абсолютно уважаю решение австралийского народа и весь демократический процесс.

Австралийцы по-разному отреагировали на результаты голосования и на сам референдум. Многие считают это бесполезной тратой денег. Проведение референдума раскритиковали даже некоторые коренные жители.

ДЖОН, житель Сиднея: Всё это было неправильно. Как заявил лидер аборигенов Уоррен Мандин, эти 300 миллионов следовало потратить на что-то другое, а не на голосование.

БАРБАРА БРЭДБЕРИ, жительница Квинсленда: Думаю, это отличный результат для всей страны. Положительный вызвал бы разногласия.

ДЭВИД ТОБИН, житель Сиднея: Я разочарован. Мы ожидали, что большинство будут против, но я всё равно разочарован. Я проголосовал за и считаю, что нужно дать аборигенам право голоса. Но большинство людей проголосовали против. Думаю, на международном уровне это не очень хорошо для Австралии.

БРЕНДА, жительница Сиднея: Думаю, в этом не было нужды. Лишние деньги и лишнее время.

НАССЕР ЭЛЬ ЗАХАБ, житель Сиднея: Нет разницы — за или против. У нас прекрасная страна. Просто помогайте людям, помогайте всем, кого знаете. Мир повсюду. Спишь спокойно. Здесь очень хорошее правительство, и оно заботится обо всех.

В Австралии живёт 26 миллионов человек. Менее четырёх процентов составляют коренные жители. Их социально-экономическое положение в основном не очень хорошее. Однако правительство старается решать проблемы аборигенов.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023  года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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