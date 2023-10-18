США так и не смогли разорвать связи между Москвой и Пекином

Несмотря на множественные попытки, США так и не смогли разорвать связи между Москвой и Пекином. Как пишет The Wall Street Journal, наоборот, торговые связи между Россией и Китаем лишь расширяются, и визит Владимира Путина в Пекин является этому лучшим подтверждением.



AP

На прошлой неделе в Большом зале Дома народных собраний лидер сенатского большинства, демократ от Нью-Йорка Чак Шумер умолял лидера Си Цзиньпина отмежеваться от президента РФ Владимира Путина. Он утверждал, что Путин — изгой на Западе и общение с ним только мешает устремлениям Китая. Однако, пишет The Wall Street Journal, вместо того чтобы прислушаться к этому совету, Китай приветствовал Путина в Пекине с распростёртыми объятиями.

Как продолжает издание, Путин прибыл в китайскую столицу самолётом 17 октября утром. Государственные СМИ запечатлели, как он на раскатанной красной дорожке горячо пожимает руку министру торговли Китая Ван Вэньтао перед почётным караулом на аэродроме.

Всплеск дипломатии в китайской столице за последние две недели продемонстрировал, что США так и не смогли разорвать связи между Москвой и Пекином. Наоборот, торговые связи между Россией и Китаем лишь расширяются: китайские компании продают РФ ряд технологий, которые ей стало трудно получать из других стран из-за санкций США, включая полупроводники и промышленное оборудование. Китай тем временем импортирует огромные объёмы российских нефти и газа, и эти закупки пополняют казну Москвы.

Путин прибыл в Пекин, чтобы поддержать подписанную Си Цзиньпином инициативу «Один пояс — один путь», которая на протяжении последнего десятилетия развивает железные дороги, порты и другую инфраструктуру для расширения экономического влияния Китая за рубежом. Официальные лица США относятся к китайской инициативе скептически — отчасти из-за высокого уровня долга, которым Пекин обложил страны-участницы.

Десять лет назад, когда Китай только развернул инициативу «Один пояс — один путь», Си Цзиньпин рекламировал её как выгодную для всех стран, будь то развитых или развивающихся. То обстоятельство, что Путин решил посетить саммит в этом году, тогда как многие западные лидеры остались дома, подчёркивает усугубляющийся раскол по геополитическим линиям — что в принципе характерно для международных отношений Китая.

«Китай рассчитывал воспользоваться «Поясом и путём», чтобы осуществить реальное вторжение в Западную Европу, раздробить ЕС и создать раскол в трансатлантических отношениях по китайской политике, — говорит научный сотрудник по азиатским исследованиям в Совете по международным отношениям Дэвид Сакс. — Но его поддержка РФ решительно этому помешала, и теперь страны Западной Европы относятся к Китаю глубоко скептически».

Это отчуждение не может пройти незамеченным для Пекина, поскольку Китай по-прежнему отгружает огромные объёмы товаров в США и Европу, а для поддержания торговых связей необходимы стабильные дипломатические отношения.

С другой стороны, риск для РФ заключается в том, что Китай со временем затмит её на геополитической арене. Например, проект «Один пояс — один путь» призван расширить роль Китая в традиционной сфере влияния РФ в Средней Азии.

Однако Путин от этих опасений лишь отмахнулся, заявив недавно журналистам, что китайская инициатива может плодотворно сосуществовать наряду с российскими программами развития.

«У нас никаких противоречий нет, наоборот, даже есть синергия определённая», — заявил Путин.

Некоторые аналитики называют партнёрство Путина и Си Цзиньпина «браком по расчёту», поскольку страны лишь борются с нажимом Запада, а не крепят партнёрство на основе подлинной близости и доверия.

«Оба заинтересованы в устойчивости режимов друг друга», — сказала старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне Элизабет Вишник.

Как заключают авторы статьи, содержание и тональность встречи Си Цзиньпина с Путиным на этой неделе будут скрупулёзно анализироваться, чтобы лучше понять позицию Китая. Момент особенно важен, поскольку официальные лица США и Китая готовятся к возможной встрече Си и Байдена в следующем месяце, — а также на фоне обострения войны на Ближнем Востоке.

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