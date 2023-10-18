«Основания для беспокойства» — к разочарованию Запада, россияне переходят в наступление,которое уже захлебнулось в крови

Украинское наступление закончилось без особых успехов, теперь уже российские войска переходят в наступление, и австрийский военный эксперт — полковник Маркус Райснер в интервью N-TV считает это «основанием для беспокойства». Российские части, по его мнению, улучшили разведку и дальность своих ударов и угрожают теперь и без того немногочисленным украинским ВВС. Кроме того, сказывается численный перевес России. По итогу украинского наступления военный констатирует ограниченный и недостаточный военный потенциал западных поставок, которые оказались неспособны переломить преимущества России.



AP

Украинское наступление по направлению к Мариуполю и Мелитополю «почти остановилось». Если прибавить к этому, что «россиянам на юге, в районе села Вербовое, недавно даже удалось провести контратаку, в ходе которой они смогли отобрать занятую украинцами территорию», то у Киева и его союзников на Западе есть «основания для беспокойства», — констатирует Маркус Райснер в интервью N-TV. Несмотря на начавшиеся дожди и первые признаки распутицы, на тактически-оперативном уровне видны попытки РФ перейти в наступление.

Основные боевые действия австрийский офицер ожидает на восточном участке фронта, под Авдеевкой, а также на участке между Купянском и Сватово. Более важным участком является Авдеевка, «ворота Донецка», которая с 2014 года была превращена в крепость «с минными полями и противотанковыми заграждениями». РФ пытается окружить этот город, несмотря на высокие потери. Военный эксперт отмечает, что, хотя украинское командование и ожидало это наступление, «россиянам за последние месяцы удалось накопить значительные силы, включающие как минимум несколько полков», что представляет проблему для Киева.

Кроме того, «вот уже почти три недели русские всё активнее атакуют инфраструктуру и используют возможности, которых у них не было в прошлом». В разговоре с N-TV полковник австрийской армии Райснер указывает, что российские вооружённые силы оказались «способны нацеленно вести разведку и атаковать истребители, которые особенно ценны для Украины». Показательными он называет видео уничтожения украинских истребителей МиГ-29 и СУ-25. Помимо этого возобновилось уничтожение «промышленных объектов и критической инфраструктуры».

В ситуации на фронте начинает сказываться и численный перевес российских сил. «Самое разрушительное в этой ситуации то, что у РФ явно достаточно сил для наступления на Востоке». Надежды, что украинское летнее наступление «выбьет» российские резервы и как минимум заставит Россию перейти к пассивной обороне, не оправдались. «Украина пока не добилась прорыва, а русские даже смогли предоставить дополнительные силы для наступления под Донецком», — подводит итог Маркус Райснер.

Военный эксперт вновь указывает на ограниченный потенциал военной помощи Запада. По его мнению, если бы американцами были поставлены ракеты ATACMS, то сложившейся ситуации можно было избежать. «Тогда плацдармы русских могли бы быть тщательно обстреляны ещё до начала наступления. Но украинские войска не смогли этого сделать, поскольку эти ракеты большой дальности ещё не доставлены».

«Вместо того чтобы заранее предотвратить атаку, украинцам пришлось лишь смотреть», это также требует от украинцев ввода новых частей в бой, которых Киеву и так не хватает и которые нужны были для прорыва фронта. Также проблемой остаётся и то, что, хотя Украина «продолжает получать поставки оружия, их никогда не хватает для того, чтобы иметь возможность применять его в массовом масштабе». Следствием этого стало то, что поставленное оружие «в значительной степени использовано» — и Украине нужны «новые боевые танки, больше боевых машин пехоты, новые артиллерийские системы», иначе в конфликте «инициатива может перейти к российской стороне».

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