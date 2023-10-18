Пациенты рассказали ученым о своих околосмертных переживаниях

Профессор Сэм Парния из клиники Langone Health, относящейся к медицинскому факультету Нью-Йоркского Университета, уже много лет занимается изучением околосмертных переживаний (NDE), которые включают в себя странные видения, ощущение выхода из тела и другие “изменения реальности”.

В ходе последнего масштабного исследования Парния и его помощники наблюдали за 567 пациентами в 25 больницах в США и Великобритании.

Все эти пациенты перенесли остановку сердца, после чего им делали сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Большинству из них реанимация помочь не смогла и люди умирали, но 53 человека удалось вернуть к жизни. Треть из них рассказали о необычных ощущениях и видениях во время реанимации.

Пациент 1:

“Я слышал свое имя, повторяемое снова и снова. А вокруг меня находились существа – демоны и монстры. Мне казалось, что они пытаются оторвать куски от моего тела. В правом верхнем углу того места, где я находился, я заметил человека.

Лица его не было видно, но это была мужская фигура. Он выкрикнул мое имя и схватил меня за руку. Я протянул к нему руку и тут почувствовал, что кто-то тянет меня в их сторону. И я услышал: “Она дышит? Она дышит?” (голоса врачей из реанимационной группы).

Пациент 2:

“Я помню, что находился на огромном поле с разбросанными повсюду серыми палатками. Там стояли безликие фигуры. Я помню, как шел через каньон. По обе стороны каньона стояли люди в белых одеждах с капюшонами, скрывающими их лица. Последнее, что я помню, это то, что все они указывали руками на меня. Затем все стало серым”.

Пациент 3:

“В поле моего зрения появился мужчина и прошел примерно в 2-3 футах передо мной под углом 30 градусов, от начальной точки примерно в 10 футах. Он был похож на гангстера 1940-х годов. У него был длинный и заостренный нос, стрижка “белая стена” и такое лицо, какое могла любить только его мать … Он выглядел напуганным, злым и враждебным”.

Пациент 4:

“Я пошел в дом, где мне не следовало быть. Полиция поймала меня и я думал, как им объяснить, что я делал в доме. Затем я наступил в лужу. Когда я выбрался из лужи, я не был мокрым и как бы растворился в асфальте. Рыбак пел надо мной морскую песенку, и шел дождь”.

Пациент 5:

“Я почувствовал, как кто-то держит меня за руку. Но было очень темно, и я ничего не мог разглядеть”.

Пациент 6:

“Я действительно помню существо из света, стоявшее рядом со мной. Оно возвышалось надо мной, как огромная башня силы, но излучало только тепло и любовь. Я видел как передо мной мелькают моменты из моей жизни и чувствовал, как гордость, любовь, радость и печаль изливаются на меня. На каждом кадре был я, но с точки зрения существа, стоящего рядом со мной или наблюдающего за мной.

Мне показывали последствия моей жизни, тысяч людей, с которыми я общался, и я чувствовал то, что они чувствовали по отношению ко мне, увидел их жизнь и то, как я повлиял на них. Затем я увидел последствия своей жизни и влияние своих действий”.

Пациент 7:

“Я отправился прямо в светлое место. Это произошло спокойно и мгновенно. Место, где я был, я воспринимал как нечто вроде входа куда-то. Там было одно главное существо любви и много других существ любви… Там не было ничего, кроме любви, добра, истины и всего, что связано с любовью.

Там не было места ни страху, ни злу, ни чему-либо еще, кроме этой любви. Это было чудеснее, чем все мои лучшие надежды или переживания в реальном мире. Это было за гранью совершенства и любви, какими мы знаем их в нашем человеческом состоянии. Нет слов, чтобы описать это. Я был так счастлив там”.

Пациент 8:

“Я помню, как вошел в что-то, вроде туннеля. Чувства, которые я испытал там, были намного интенсивнее, чем обычные. Первым чувством было чувство глубокого покоя. Это было так спокойно и безмятежно, с невероятным количеством спокойствия. Все мои тревоги, мысли, страхи и мнения исчезли.

Интенсивность спокойствия была настолько невероятной и ошеломляющей, что в том, что я испытывал, не было страха. У меня не было страха перед тем, куда я направлялся и перед тем, чего ожидать, когда я туда прибуду. Затем я почувствовал тепло. Потом появилось желание вернуться домой”.

Пациент 9:

“Я мог видеть, что происходит вокруг. Я стоял рядом со своей кроватью, и это было очень странно”.

Пациент 10:

“Я больше не находился в своем теле. Я парил без веса и ощущения телесности. Я парил над своим телом, прямо под потолком палаты интенсивной терапии. Я наблюдал за сценой, которая происходила подо мной.

Я, который больше не был телом, которое принадлежало мне всего мгновение назад, оказался в положении, которое было более возвышенным. Это было место, которое не имело ничего общего с каким-либо материальным опытом”.

Пациент 11:

“Меня спросили, хочу ли я вернуться домой [остаться живым] или остаться здесь. Я сказал им, что мои двое сыновей нуждаются во мне, и я должен вернуться. И внезапно я снова оказался в своем теле, почувствовав, как мои ноющие суставы вспыхивают от боли. Я действительно не помню, что происходило вокруг меня в тот момент, только то, что мне было больно”.

Пациент 12:

“Я помню, как видел своего отца”.

Пациент 13:

“Мне показалось, я слышала, как моя бабушка [которая скончалась] говорила: “Тебе нужно вернуться “.

Исследователям также выяснили, что мозг 40% пациентов проявлял активность до 1 часа после остановки сердца.

“Хотя врачи долгое время считали, что мозг получает необратимые повреждения примерно через 10 минут после того, как сердце перестает снабжать его кислородом, наша работа показала, что признаки восстановления электрической активности мозга могут проявляться еще долго после проведения сердечно-легочной реанимации”, – говорит Сэм Парния.