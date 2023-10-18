Мнение: Умные евреи без губернатора

На самом деле всякому понятно, что Израиль изначально оказался в крайне сложном, можно даже сказать отчаянном положении – буквально уже в момент своего создания в 1948 году (что там было и было ли вообще в античные времена – оставим этот вопрос историкам). Попал в плотное окружение отнюдь не дружественных арабов с их совсем не дружественной религией – как кур во щи. И дальше все становилось только хуже – в том смысле, что радушия у соседей отнюдь не прибавлялось, а число врагов только множилось – помимо арабов, ими стали и турки, и персы, и с определенного момента весь СССР… Врагов, прямо декларировавших намерение стереть Израиль с лица земли, было в совокупности до миллиарда человек – тогда как евреев в Израиле даже сейчас, при всех стараниях по рождаемости, миллионов 7.

В общем, силы неравны. И явно. Казалось бы – при настолько несправедливом раскладе всё сочувствие любого человека доброй воли должно без остатка доставаться слабейшему – то есть первому в мире государству почти из одних евреев. В конце ведь концов – чего этим арабам и прочим от евреев нужно?! Чего они к ним пристали? Организовали они себе в пустыне какой-никакой оазис – ну и отвяньте от них уже наконец, что вам, пустыни мало? Она у вас там кругом, миллионы километров! Катайтесь по ней на своих верблюдах в любую сторону, дался вам этот Израиль размером с пол-Подмосковья!

Но нет. Давно подмечено, что не только среди арабских шейхов и бедуинов Израиль никому не нравится – точно так же к нему всегда масса претензий и со стороны вполне себе белых людей из Европы и США. Хотя ведь – им-то что? Это ж почти братья, в детстве одну и ту же Библию читали, евреи разве что без Евангелия обходились… хотя и тут нет, евреи ведь читают, как известно, всё, что написано – поэтому и Евангелия они знают, как правило, лучше 90% европейцев и американцев. Почему ж всегда такое – иногда с трудом скрываемое, а иногда и явное – раздражение Израилем сквозит и на Западе из всех щелей?

Сами евреи, понятно, все это списывают на вечный и тотальный антисемитизм. «Никто нас не любит, кроме Уголовного Кодекса, который нас тоже не любит». Но я думаю, что ситуация сложнее, и дело скорее в противоположном. Да, евреи становятся жертвой своей репутации в том числе и на Западе, но в том и дело, что репутации ХОРОШЕЙ! Слишком хорошей – в определенном смысле. Все проклятия в адрес Израиля, несущиеся с Западе – результат завышенных ожиданий.

В России еще с 19 века было такое устойчивое словосочетание – «Умный еврей при губернаторе». Так называли в прессе и в светских гостиных особо ловких, толковых и очень гибких советников или помощников какого-то Первого Лица (кстати, совершенно не обязательно евреев), которые играли «серого кардинала» и славились тем, что успешно «разруливали» сложные управленческие ситуации, умели находить устраивающие всех компромиссы, сдерживали попытки своих шефов всюду «рубить сплеча», смягчали последствия уже принятых глупых решений – в общем, не претендуя на решительные революционные изменения или слом Системы, все же делали жизнь в губернии относительно сносной (а большего в России ведь и желать нельзя – ни тогда, ни сейчас, не правда ли).

Думается, что-то подобное бывало и в других странах. И в этом отражалось общее отношение к евреям как таковым: в них даже антисемиты всегда признавали в первую очередь способность действовать умом, а не нахрапом, учитывать по возможности все интересы, у каждой задачки находить еще как минимум три решения, помимо самого очевидного и неправильного, считать не на один, а на пять ходов вперед. Пока губернатор (какой-нибудь очевидный болван, дундук или Угрюм-Бурчеев, не разбираясь ни в чем, стремится всё решать грубой силой, «Разорю!», «Запорю!», «Разберитесь как следует и накажите кого попало!» – тут как раз вся надежда только на такого вот «еврея», который и Дундука отвлечет и заболтает, и дело сделает, и совсем уж кровавых безумств не допустит. Почему? А потому что умный! А если б губернатора-дуболома убрать к чертовой матери, а его умного советника поставить – то что будет? Да наверно, вообще рай земной!

Это, собственно, и есть то самое завышенное ожидание, которым грешат, похоже, ВСЕ. От Израиля ждут – и всегда ждали – какого-то особенно умного, хитрого, невероятно глубоко просчитанного поведения. Ну как же – они ведь там теперь ОДНИ! Сами по себе, без дундуков! А вокруг них – ведь одни безграмотные бедуины, которые два плюс два никогда не осилят. Да там все должны плясать под их дудку! Евреи ж этим всю историю славились, только им (мы) не давали развернуться. Теперь же – вот – отвели вам загончик; покажите же, на что вы способны, мы готовы поаплодировать! Мы замерли в ожидании!

Ну и… увы. Следствие глобальных завышенных ожиданий – столь же глобальное разочарование. «Супротив милиции он ничего не смог». Положа руку на сердце – за все существование Израиля (в общем-то недолгое) в его действиях не было видно ничего особо умного. Нет, экономически – всё прекрасно; но политически… Уже то, что количество врагов только росло и множилось – показатель крайне удручающий. 70 лет с лишним – а Израиль как висел, так и висит на тонкой ниточке американской поддержки. Отношения с палестинцами как были жуткими, так и остаются. Союзников среди арабов как не было, так и нет.

И – что безусловно отталкивает – вся эта брутальность прямиком в стиле пресловутого Угрюм-Бурчеева, только вместо «Запорю!» – просто «Уничтожу!» Ставка на грубую силу и безжалостность – мы это всё проходили, от дундуков и держиморд ничего иного никто и не ждет. Но от умных-то евреев все ждут совсем другого, они же ДРУГИЕ! А оказывается – нет, им просто маленькая должность мешала проявлять свирепый нрав? А как дорвались, пусть и где-то на задворках цивилизации, так сразу и стали «наверстывать»?? Фу. Какая, черт возьми, пошлость…

Скорее всего, задача в принципе не имела решения, и мы ждали от израильтян того, чего они (да и никто другой) в принципе не могли бы дать. Ну, 7 млн. против миллиарда, ну что тут можно сделать, ну явная ж безнадега, как ни крути… Умудрились 70 лет как-то выживать – уже феноменальный успех. Но хочется ведь большего. «Мы так вам верили, товарищ…» Тьфу! Неподходящая цитата!!

Глупо всё, как в Румынии какой, прости господи. Стену вот эту строили 10 лет за миллиард долларов со всякими штучками и датчиками… Зачем? Дело ж не в техническом совершенстве – удручает отсутствие всякой идеи будущего. Обнесли Газу стеной – дальше-то что? Надеялись, что это навсегда? Нет, для обычного тупого араба или там европейца – нормальное решение, «а как иначе» – но евреи, казалось бы, могли б что-то поумнее придумать. Не в духе «они вон там наступят – а у нас датчик сработает». Как-то ждешь некой хитрой комбинации, ЗАМЫСЛА, многоходовки.

Нет. «Бомбить будем». Но бомбить же нельзя, там дети! «Все равно будем!»

Как это стерпеть? Еврей грубо плюет на условие задачи, решения не видит и думать вообще не желает! Вот из-за чего бесится мир. Мир ведь тоже не видит решения. Но он всегда надеялся на евреев…

Есть у меня подозрение: евреи наконец создали свое государство – именно для этого. Чтобы стать, наконец, КАК ВСЕ. То есть, в частности – такими же глупыми, нетерпимыми, тупыми, делающими ставку исключительно на силу, жестокими, легко поддающимися всяческому оболваниванию. «Мы дома, мы можем расслабиться, мы столько выживали среди чужих!»

Нет, мир им такого не простит. Разочарования не прощает никто.