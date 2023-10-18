НЛО, призрачные явления и «нечеловеческие» существа

Клуб под названием «Завод» на побережье Коррентины (Бразилия) стал центром внимания после ряда загадочных событий, которые потрясли жителей и гостей города.

В последние время, свидетели утверждают, что они столкнулись с чем-то невероятным: от наблюдений НЛО и призрачных фигур до встреч с «нечеловеческими» существами.

Вечером 16 сентября несколько человек, находившихся рядом с клубом, заявили о наблюдении неопознанного летающего объекта (НЛО), который пролетал над этой местностью. Свидетели описали мигающие огоньки и движения, которые нельзя было приписать ни одному известному летательному аппарату. По счастью, некоторым удалось запечатлеть этот загадочный объект.

Один из очевидцев рассказал: «Это было невероятно. Я танцевал и увидел в небе странные огоньки. Я достал свой мобильный телефон и начал записывать, и когда я увидел отснятый материал позже, я не мог поверить».

Помимо наблюдений НЛО, некоторые посетители клуба утверждали, что стали свидетелями жутких встреч в женском туалете. Согласно их показаниям, они видели призрачную фигуру девушки в зеркалах. Эти призраки, однако, не проявляли агрессии и не вызывали страха у присутствующих.

Одна из свидетельниц по имени Флоренс рассказала: «Я мыла руки, когда увидела в зеркале маленькую девочку. Она не разговаривала и не делала никаких угрожающих жестов, но я была очень удивлена. Она выглядела как обычная девушка, но была в зеркале».

К таинственным событиям добавились и отчёты о встречах с «нечеловеческими» существами. Свидетели описали их как «высоких, с бледной кожей и необычными глазами», и разговаривали на незнакомом языке.

Маркос, один из тех, кто встретил такое существо, сказал: «Я танцевал, когда столкнулся с кем-то, кто мне не подходил. У него была странная внешность, и когда я попытался с ним заговорить, он издал странные звуки. Это было очень странно».

Слухи об этих необъяснимых явлениях привлекли внимание любителей паранормальных явлений и прочих исследователей. Расследование продолжается, и ожидается, что эксперты в области уфологии и паранормальных явлений прибудут в этот район, чтобы выяснить, что на самом деле произошло в клубе «Завод» на побережье Коррентины.