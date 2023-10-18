 

“Вопросов нет” – Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей

18.10.2023, 5:20, Разное
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Славу и известность популярный продюсер получила после того, как стала работать с Димой Биланом и Евгением Плющенко. Сейчас она является одной из известных и обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса. Без Яны Рудковской не обходится ни одно светское мероприятие, а журналисты по-настоящему любят общаться с ней.

В последнее время многие сервисы по подсчету голосов проводят различные социальные опросы. Например, недавно был опубликован рейтинг лучших актеров по мнению общественности. Среди мужчин лидирует Константин Хабенский и Владимир Машков. А вот у актрис на первом месте оказалась Юлия Пересильд, а на втором Светлана Ходченкова.

К слову, музыкальная индустрия тоже не остается в стороне. Во время Гала-ужина, посвященному старту голосования Российской национальной музыкальной премии “Виктория 2024”, журналисты решили узнать у продюсера Димы Билана ее рейтинг музыкальных звездочек. Так, Яна Рудковская назвала лучших исполнителей.

По мнению артистки, в этом году среди мужчин хорошо себя показал SHAMAN. Она похвалила музыканта и отметила, что он смог добиться признание народа, хотя в него никто не верил. А вот среди женщин Яна Рудковская отметила Анну Асти.

“Певица — это однозначно Анна Асти. Тут вопросов нет”, — цитирует продюсера Пятый канал.

Ранее “Дни.ру” писали, что Яна Рудковская раскрыла подробности состояния Димы Билана.


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