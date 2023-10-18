Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе

Популярная актриса получила славу и известность после того, как на экраны вышла ее кулинарная передача “Едим дома”. Многие хозяйки восхищаются блюдами, которые готовит артистка и с большим удовольствием повторяют их. Юлия Высоцкая является бессменной ведущей шоу на протяжении двадцати лет.

Стоит отметить, что популярность “Едим дома” сильно повысилась в Сети этим летом. Многие пользователи заметили, что в некоторых выпусках программы Юлия Высоцкая готовила странные блюда, зачастую они были сильно подгоревши. Правда, сама актриса уверяла, что так и должно быть.

В последнее время Юлия Высоцкая находится в центре внимания. Она любит общаться с поклонниками в микроблоге и делиться своими фотографиями с ними. На днях она опубликовала горячие снимки в купальнике. Однако многие пользователи поспешили отчитать актрису за откровенные кадры. Они отмечали, что раньше телеведущая была скромнее.

А сегодня россияне вновь ополчились на Юлию Высоцкую из-за внешности. Актриса разместила фотокарточку на своей страничке в социальной сети. Актриса позирует на камеру в очень стильном образе.

Многие поклонники похвалили любимицу за необычный наряд и невероятную фигуру. Однако были и те, кто вновь решил вставить свои “пять копеек”. Злопыхатели стали писать, что Юлии Высоцкой не подходит такой образ в силу возраста.

“Засохшая красотка”, – написала одна из подписчиц звезды.

Ранее “Дни.ру” писали, что 50-летняя Юлия Высоцкая в бикини ужаснула народ своим поведением.