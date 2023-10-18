В ООН осудили удар по больнице в Газе, якобы унесший сотни жизней. Мир повелся на очередной фейк от исламских террористов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар, нанесенный сегодня вечером по англиканской епископальной больнице Аль-Ахли в секторе Газа и якобы унесший жизни сотен человек, включая детей.

Сразу отметим, судя по всему вся эта информация о жертвах оказалась очередным фейком распространяемыми террористами ХАМАС и «Исламского джихада».

По информации пропалестинского телеканала Al Arabiya, со ссылкой на представителей террористов, число жертв удара по больнице в Газе якобы выросло до 800 человек (подтверждения из независимых источников нет). Представители боевиков из ХАМАС и «Исламского джихада» обвинили в обстреле Израиль.

В ЦАХАЛ (армия Израиля) заявили:

– Больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты террористической организации «Исламский джихад». Террористические организации в секторе Газа ведут беспорядочный огонь по Израилю. С начала войны около 450 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в Газе, поставив под угрозу и причинив вред жизни жителей Газы.

Также ЦАХАЛ опубликовал карту-схему, откуда из сектора Газа во время взрыва в больнице осуществлялись запуски ракет, а также как минимум два видео, на которых, по их мнению, запечатлен обстрел территории Израиля и момент падения одной из палестинской ракет по больнице.

– СМИ по всему миру поспешили опубликовать заголовки новостей о ХАМАСе, не проверяя фактов. Теперь мы знаем, что ракета «Исламского джихада», нацеленная на Израиль, дала осечку и попала в больницу в секторе Газа, – утверждают в армии Израиля.

При этом, если верить геолоцированных кадрах видео и фото съемке, взрыв произошел в воздухе, над автостоянкой неподалеку от больницы и, как следствие, не мог привести к такому большому человеческих жертв.

Кроме того, во время прямой трансляции пропалестинского телеканала Al Jazeera из сектора Газа, видно, отчетливо видно, что ракета запускается с территории автономии и взрывается в воздухе, но затем на земле происходит еще один сильный взрыв. Возможно это сдетонировали боеприпасы, которые террористы хранят в общественных местах. Однако, не исключено и то, что в воздухе взорвался двигатель, а сам боезаряд сдетонировал уже при падении на землю.

Сегодня утром появились две видеозаписи «больницы» (одна снята ночью, сразу после взрыва и одна утром), из которых отчетливо ясно, что взрыв произошел на автостоянке и нет никаких разрушенных зданий. В здании «больницы» выбиты стекла, но не видно никаких разрушений и крови жертв.

Впрочем, в ООН, не разбираясь в реальной ситуации, сразу сделали несколько громких заявлений.

– Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления раненым. Он подчеркивает, что больницы, клиники, медицинский персонал и помещения ООН недвусмысленно защищены международным правом, – говорится в сообщении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решительно осудила удар по больнице Аль-Ахли. Она продолжала функционировать, в ней укрывались пациенты, медицинские работники, а также вынужденные переселенцы.

Больница была одной из 20 на севере сектора Газа, получивших приказ об эвакуации от израильских военных. Однако приказ было невозможно выполнить, учитывая текущую нестабильную ситуацию, критическое состояние многих пациентов, а также нехватку машин скорой помощи, персонала, больничных коек и альтернативных укрытий для перемещенных лиц.

– ВОЗ призывает к немедленной активной защите гражданского населения и системы здравоохранения. Приказ об эвакуации должен быть отменен. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право, а это означает, что система здравоохранение должна активно защищаться и ни при каких условиях не должна становиться объектом нападения, – говорится в заявлении ВОЗ.

Удар по больнице осудили в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

– Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, а медицинские учреждения никогда не должны становиться мишенью, – заявило агентство на своей странице в социальной сети X (бывший «Твиттер»).

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также выступил с осуждением удара по больнице Аль-Ахли.

– Мы призываем к защите всех гражданских лиц, включая детей, и инфраструктуры, на которую они полагаются. Нам нужно немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ, – сказали в ЮНИСЕФ.

– Я не нахожу слов, – сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, комментируя удар по больнице в Газе. – Сегодня ночью сотни людей были убиты в результате массированного удара по арабской больнице Аль-Ахли в городе Газа, в том числе пациенты, медицинские работники и семьи, которые искали убежища в больнице и вокруг нее. И снова пострадали самые уязвимые. Это абсолютно неприемлемо.

Он также отметил, что по меньшей мере шесть человек были убиты сегодня днем в результате удара по школе БАПОР в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части Газы. Школа служила убежищем для примерно 4000 человек.

– Больницы неприкосновенны, – подчеркнул Тюрк. – И они должны быть защищены любой ценой.

Он призвал немедленно прекратить насилие.

– Все государства, обладающие влиянием на эту ситуации, должны сделать все, что в их силах, чтобы положить конец этому ужасу, – добавил Верховный комиссар. – Гражданское население должно быть защищено, а гуманитарная помощь должна быть доставлена в срочном порядке. Виновные должны быть привлечены к ответственности.