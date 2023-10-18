Ущерб от разрушения Каховской плотины оценивается почти в 14 млрд долларов

Разрушение Каховской плотины нанесло Украине ущерб в размере почти 14 миллиардов долларов, что усугубило и без того катастрофические последствия полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в новом докладе, подготовленном правительством Украины и Организацией Объединенных Наций.

Как сообщают его авторы, первоначальная оценка потребностей, связанных с восстановлением и реконструкцией, составляет 5,04 миллиарда долларов, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере проведения более детальной оценки. В краткосрочной перспективе на восстановление экономики в период на 2023-2024 годы потребуется 1,82 миллиарда долларов.

Оценка была проведена совместно Организацией Объединенных Наций и правительством Украины при участии Всемирного банка и Европейского Союза.

В докладе отражены масштабы трагедии 6 июня 2023 года, которая нанесла экономический и экологический ущерб в районах на реке Днепр ниже по течению от Каховской ГЭС, а также в районах в верховьях реки, потерявших доступ к водоснабжению.

Прорыв Каховской плотины привел к затоплению 620 квадратных километров территории в четырех областях – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской, – что напрямую затронуло 100 000 местных жителей. Наводнение серьезно повредило жилье, инфраструктуру, окружающую среду и культурные объекты, такие как исторические здания и музеи.

Кроме того, было нарушено энергоснабжение, водоснабжение, сельскохозяйственное орошение и движение речного транспорта на юге Украины.

Согласно отчету ООН и властей Украины, прямой ущерб инфраструктуре и активам составил 2,79 миллиарда долларов, а убытки превысили 11 миллиардов долларов США, причем наибольшую обеспокоенность вызывает долгосрочное воздействие на окружающую среду. Прямой ущерб инфраструктуре и активам был самым высоким в энергетическом и жилищном секторах.

Доклад будет доработан в ходе предстоящего нового раунда оценки ущерба от прорыва плотины и потребностей в сфере восстановления, который также будет проводиться правительством Украины, ООН, Всемирным банком и Европейским Союзом.