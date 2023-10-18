Численность тюленей в гавани Кергелена сокращается из-за голода

Численность кергеленских морских котиков пошла на спад из-за голода. Эта огорчительная тенденция наблюдалась в последние несколько лет и вызывает серьезные опасения у специалистов в области охраны природы.

Кергеленские морские котики, также известные как антрактосельские морские котики, обитают в эндемических водах Кергеленского архипелага в Южной части Индийского океана. Их численность исчисляется десятками тысяч экземпляров, и они считались обычной и распространенной популяцией морских млекопитающих в этом регионе.

Однако, в последние годы исследователи обратили внимание на постоянное снижение численности этих очаровательных животных. Существуют различные факторы, которые могут способствовать уменьшению популяции, но, по мнению экспертов, одной из основных причин стал голод.