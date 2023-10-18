 

Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

18.10.2023, 4:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

17 октября москвичей т гостей столицы ждут похолодание, осадки и порывистый ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус.

По словам специалиста, сегодня на погоду столицы окажет влияние тыловая часть активного циклона, поднимающегося к северу вдоль берегов Волги. В таких условиях в регионе будет облачно, пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +6 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса, отмечает телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь

18.10 / Американские войска готовятся отправиться на помощь Израилю

18.10 / США по глупости создают стратегическое перенапряжение и провоцируют одновременную конфронтацию с Россией и Китаем

18.10 / Бывший американский дипломат – Зеленский верил в защиту Запада, а получил гору украинских трупов

18.10 / Австралийским аборигенам отказали в «праве голоса» при парламенте страны

18.10 / США так и не смогли разорвать связи между Москвой и Пекином

18.10 / «Основания для беспокойства» — к разочарованию Запада, россияне переходят в наступление,которое уже захлебнулось в крови

18.10 / В ООН осудили удар по больнице в Газе, якобы унесший сотни жизней. Мир повелся на очередной фейк от исламских террористов

18.10 / Ущерб от разрушения Каховской плотины оценивается почти в 14 млрд долларов

18.10 / «Ведёт себя как королева» — Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в самоуправстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика