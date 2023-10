Мнение: О порванной «красной линии»… Теперь и ATACMS?

Ну что же, нынешний президент США Джо Байден продолжает рвать российские «красные линии», как Тузик грелку. Ещё один рубеж преодолён им, пусть и не без колебаний. По информации от надёжных американских источников и ненадёжных российских, ракеты большой дальности ATACMS, о поставках которых шли кулуарные переговоры на протяжении почти года, ВСУ не просто уже получили, но и начали применять.

С одной стороны, это говорит о… довольно плачевном положении украинских войск на линии боевого соприкосновения, где всё больше обозначился позиционный тупик после фиаско с «контрнаступом». С другой, у Запада в арсеналах ещё много подобных неприятных сюрпризов, а российские «красные линии» рвутся с каждым разом всё легче и легче.

Украинская армия впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале, а также заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее американские газеты The Wall Street Journal и The New York Times сообщили со ссылкой на источники, что за последние дни Киев получил небольшое число ракет ATACMS. Они были переданы тайно и оснащены кассетными снарядами.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства #США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину», — написал Дмитрий Рогозин. По его словам, ракеты содержали кассетные части с суббоеприпасами M74. А Владимир Рогов также отметил, что ВСУ также применяли снаряды Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Ну и со своей стороны украинский президент Владимир Зеленский на редкость оперативно подтвердил, что ATACMS начали применяться «очень метко».

Украинская сторона сообщает, что в результате атаки были уничтожены девять вертолётов, склад боеприпасов и военная техника, а также повреждены взлетно-посадочные полосы. Скорее всего, цифры «потерь» кратно преувеличены, как это обычно делает украинский Генштаб: ранее говорилось, например, о двух вертолётах. Но всё же какая-никакая, а компенсация за неудачный «контрнаступ» и отступление под Авдеевкой.

Как видим, Вашингтон старается помочь Киеву хотя бы поддержать моральный дух украинских военных, побившихся о российскую «активную оборону». Понятно, что ни «ограниченная партия» ATACMS’ов, ни даже 31 «Abrams», прибывший как раз под осеннюю распутицу, не станут «серебряной пулей», способной переломить неудачный для Украины ход военной кампании 2023 года. И вряд ли помогут чего-то добиться в 2024 году, если только #Россия не повторит все просчёты и ошибки 2022 года. Это действительно способ затянуть боевые действия настолько, чтобы можно было дождаться, когда #Кремль сломается или новая гонка на лафетах начнётся в Москве. То есть, вся стратегия — либо ишак, либо падишах, либо… #Украина. Которая превращается в страну-зомби с разрушающейся экономикой, релоцирующимся населением и утрачиваемым смыслом существования в каком-либо ином качестве, нежели «анти-Россия».

Абсолютный тупик?

—