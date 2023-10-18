Российские ученые предложили новый огнестойкий материал из резины

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18.10.2023, 3:20, Разное
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Мышиный мозг – удивительный и сложный орган, на котором базируется невероятная работа интеллектуальных способностей. Однако, время от времени мозг может подвергаться различным угрозам, включая инфекцию грибками. Но, как оказалось, такая проблема может быть преодолена благодаря уникальным свойствам грибковых ферментов и бета-амилоидов.

Грибы, хотя и считаются частью микроорганизмов, способных поражать организмы и вызывать заболевания, могут также предоставить нам уникальные ресурсы для лечения и защиты. Занимаясь разработкой новых методов очистки организма от грибковой инфекции, ученые наткнулись на интересное явление: грибы могут вырабатывать ферменты, способные изменить состояние мозговых клеток.

Одной из ключевых проблем, связанных с поражением мозга грибками, является накопление бета-амилоида. Этот белок играет важную роль в патологии болезни Альцгеймера и связан с образованием плаков в мозге. Однако именно грибковые ферменты оказались способными справиться с этим накоплением. Они активируют процесс разложения бета-амилоида, что в свою очередь позволяет очистить мозг от этого вещества.


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