 

Мировой рекорд: рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов

18.10.2023, 2:57, Разное
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Карп – это пресноводная рыба, которая широко распространена по всему миру. Он является одной из самых популярных рыб для разведения в прудах и озерах. Карпы имеют длинное тело, покрытое крупными чешуйками, и они могут достигать значительных размеров – от нескольких килограммов до нескольких десятков килограммов.

Карпы обладают разнообразными окрасками, включая золотистые, серебристые, бронзовые и темно-серые оттенки. Они имеют широкую голову с большими глазами и ротом, который может быть оснащен усиками. Карпы обладают мощными плавниками, которые помогают им перемещаться в воде.

На днях в Сети распространилось видео. На нем британцы выловили карпа массой 114 килограммов. Как оказалось, мужчинам удалось побить мировой рекорд. В один из дней, как рассказывает рыбак, они с отцом и братом отправились на рыбалку. В моменте на его удочку клюнула огромная рабы.

Стоит отметить, что британец не растерялся и начал доставать клюнувшего на его удочку карпа. Правда, пришлось просить помощи. В итоге, родственники и посетители озера смогли достать из воды тяжелую добычу. После того, как рыбак сделал фотографию с гигантским усачом, он его отпустил.

Ранее “Дни.ру” писали, что отец с сыном спасли попавшего в беду оленя.


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