Швеция передала Украине танки якобы против воли собственных военных

Власти Швеции отправили Киеву танки собственного производства в ущерб своей безопасности несмотря на рекомендации со стороны вооружённых сил страны, передаёт газета Dagens Nyheter. В этом признался главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Бюден. Правительство и парламент североевропейского государства таким образом показывают «истинное желание» скандинавов поддержать Украину.



AP

Шведский риксдаг практически при полном политическом согласии принял решение пожертвовать Украине военную технику на сумму более 22 миллиардов шведских крон (200 миллиардов руб. — ИноТВ). Однако такой шаг подрывает обороноспособность шведских вооружённых сил, которым приходится передавать Киеву как оружие и боеприпасы, так и предоставлять личный состав для обучения бойцов ВСУ, пишет издание Dagens Nyheter.

В странах ЕС и НАТО убеждены, что поддержка Украины будет иметь решающее значение не только ради Киева, но и для безопасности Европы. В то же время нынешние темпы потребления ресурсов в этом конфликте намного превышает те, что планировались ранее, и некоторые боезапасы уже на исходе, признался главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден в интервью газете.

Военачальник рассказал, что власти Швеции посчитали целесообразным безвозмездно поставить Украине даже то, что нужно для поддержания собственной обороноспособности. По его словам, в октябре прошлого года его ведомство запросило у правительства обширный список всего необходимого для нужд армии с рекомендациями военных, какие именно наименования следует оставить в распоряжении ВС Швеции.

Тем не менее всё, что было в перечне шведских ВС среди того, что можно отдать Киеву, было в полном объёме передано в дар Украине. Более того, на фронт была отправлена военная техника, которая не входила в эту заявку, а именно — танки Stridsvagn 122. Бюден считает, что таким образом шведы проявляют своё «истинное желание поддержать» Украину, отмечает автор статьи.

Министр обороны страны Пол Йонссон заверил, что Швеция намерена закупать новые танки для своих вооружённых сил, но пока правительство не размещало такого заказа. В то же время оборонная промышленность королевства не успевает быстро производить всё, что запрашивают власти.

Несмотря ни на какие преграды, шведские военные твёрдо намерены продолжить поддерживать Киев. Так, председатель Комитета обороны (консультационный орган правительства и риксдага) Ханс Валмарк заявил, что «если Украина не победит, а РФ не проиграет» в вооружённом конфликте, то вся Европа будет жить в «более опасном мире», подводит итог Dagens Nyheter.

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