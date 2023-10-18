 

Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона

18.10.2023, 1:45, Новости дня
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Знание законодательства может существенно упростить подготовку к ремонтным работам. Работает и обратное: если не учесть установленные нормы, можно потерять внушительные суммы на переделке осуществленной работы.

Если владелец нарушит определенные правила, то решением специализированной комиссии его могут принудить убрать лишние конструкции или вернуть все, как было. В противном случае недвижимость выставят на торги.

Так, категорически запрещено использовать балконы не по назначению, расширять или проводить к ним отопление. Также нельзя нарушать целостность ведущих стен, расширять проемы, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Что касается перепланировки, то порядок действий следующий. Первым делом следует собрать необходимые документы: получить согласие от всех собственников и заказать у специалистов проект планировки. После этого можно подавать заявку в местную администрацию. В случае одобрения, приступать к проведению ремонта.


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