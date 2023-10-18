Ученые опубликовали новую теорию происхождения человека

Ученые вновь вступили в спор о происхождении человечества, представив общественности новую версию этой загадки. Веками люди стремились понять собственное прошлое, и теперь научное сообщество предлагает еще одну гипотезу, которая может пролить свет на эволюцию нашего вида.

Согласно новым исследованиям ученых, происхождение Homo sapiens может быть связано с гибридизацией представителей разных видов древних людей. Эта теория разнообразных генетических исследований укладывается в концепцию, что генофонд современного человечества мог формироваться не только путем вертикальной эволюции, но и благодаря горизонтальному переносу генов между различными представителями нашего семейства.

Основой нового исследования послужили результаты анализа древних образцов ДНК, найденных в разных уголках планеты. Научные работы привели к открытию гибридных групп, возникавших в результате скрещивания Homo sapiens с другими представителями Homo, такими как неандертальцы и денисовцы. Такие генетические обмены позволили нашему виду адаптироваться к новым условиям существования и продолжить эволюционное развитие в условиях несовершенной совместимости геномов.