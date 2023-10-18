Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики
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Магазины косметики используют различные уловки, чтобы повышать продажи. Маркетолог и продюсер инфокачества Евгения Ремнева рассказала о самых распространенных из них.
К одной из них эксперт отнесла термин “гипоаллергенные” средства. По словам специалиста, на самом деле данной косметики не существует, так как любой компонент может спровоцировать это заболевание. Cоответствующее название связано с отсутствием в составе аллергенов, например опасных красителей, отмечает телеканал “360”.
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